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23%伴侶不分手 因為財務依賴深重

周芳苑／即時報導
Photo by Dương Hữu on Unsplash
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金錢經常是伴侶鬧翻的導火線，卻也可能是繼續維持關係的主要原因。

根據線上借貸機構 LendingTree 最新報告，在越來越多人經濟拮据下，全美有23%的伴侶繼續維持關係，主要是因為財務相互依賴。

紐約財務管理公司Francis Financial總裁兼執行長法蘭西斯(Stacy Francis)是認證財務規劃師，鑑於通膨飆升，她對許多伴侶為了金錢而維持關係絲毫不訝異。

無論處境變好或變壞，金錢在多數伴侶的關係中扮演重要角色。

根據聯邦準備理事會(Federal Reserve Board)的研究，當一段有承諾的關係開始時，個人財務基礎越好、信用分數越高，過了最初幾年便分手的可能性越小。

人們處於承諾關係中往往較能妥善理財，丕優研究中心(Pew Research)調查發現，在兩人關係中，男方或女方的收入都會增加、財務狀況更穩健。

法蘭西斯說，婚姻是愛的結合，也是一種經濟安排，通常不會想到錢直到問題產生。

專家認為，兩人關係中的理財模式沒有一定標準，只要彼此達成共識就可以。

LendingTree 發現，大約62%已婚、有正式法律伴侶關係、或者同居的伴侶至少共有一個帳戶，財務完全合併的比例只有41%。

法蘭西斯建議採取三管齊下模式，保有「你的」、「我的」、「我們的」帳戶，除了共有帳戶，還各自保有個人帳戶，通常從兩人薪資提撥固定比例放入共同帳戶。

LendingTree也發現，兩人共有帳戶可減少為金錢爭執的機率，兩人至少共有一個帳戶，僅12%會因財務與另一半爭執，如果完全沒有共有帳戶，與另一半起爭執的比率增至15%。

LeningTree信用分析長舒爾茨(Matt Schulz)說，兩人共有帳戶，任何一方都可清楚了解資金狀況，有助於增進彼此的信任。

不僅如此，至少共有一個帳戶的兩人關係中，58%表示在為財務爭執後仍繼續在一起，如果未共有帳戶，爭執後繼續在一起的比例僅47%。

舒爾茨說，公開、誠實、透明是兩人關係成功的要素，處理金錢也是一樣。

法蘭西斯建議兩人安排財務約會之夜，好好談一談儲蓄目標、大筆支出及未來規劃。

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