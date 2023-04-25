明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

如果通膨以目前速度持續走低，2024年的社安金生活成本調整可能不到3%。（Getty Images）

根據政府最新公布數據，通膨已有降溫跡象，代表著領取社安金 的民眾明年可拿的生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)將跟著變少。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)日前公布資料顯示，今年3月城市消費者物價指數 (Consumer Price Index for All Urban Consumers，CPI-U)比一年前同期增加5%，較今年2月則上升0.1%；都市受薪階級消費者價格指數(Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers，CPI-W)過去一年則成長4.5%，比2月間增加0.3%。

非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(The Senior Citizens League)估計指出，如果通膨以目前速度持續走低，2024年的社安金生活成本調整可能不到3%。

不過，「老年人聯盟」社安金及紅藍卡 分析師瑪麗‧強生(Mary Johnson)說，這只是非常初期的推估，等到今年下半年時，2024年社安金生活成本調整的估算才會趨於明朗。

受到通膨高漲影響，2023年1月起，社安金生活成本調整提高了8.7%，創下40年來最大調整幅度。

社會安全局(Social Security Administration，SSA)日前修改了社安金信託基金可以支撐多久的估計時間，基金用罄的期限提前一年，來到2034年，生活成本調整變高是因素之一。到了2034年，信託基金大約只能支付民眾應該領取社安金金額的80%，除非國會盡快採取補救措施。

安聯人壽(Allianz Life)消費者洞悉副總監拉文葛尼(Kelly LaVigne)說：「希望生活成本調整幅度不會如此龐大，因為這對信託基金不利，必須為設法加發福利。」

「老年人聯盟」指出，2023年迄今，社安金8.7%的調整幅度每個月都超過通膨大約2.6%；從今年1月以來，扣除實際通膨之後，平均每名社安金領取者累計大約剩於179.40元，但從2021年1月至2022年12月間，高通膨則讓社安金領取民眾累計平均短缺1054元。