明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

如果通膨以目前速度持續走低,2024年的社安金生活成本調整可能不到3%。(Getty Images)

根據政府最新公布數據,通膨已有降溫跡象,代表著領取社安金 的民眾明年可拿的生活成本調整(cost-of-living adjustment,COLA)將跟著變少。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)日前公布資料顯示,今年3月城市消費者物價指數 (Consumer Price Index for All Urban Consumers,CPI-U)比一年前同期增加5%,較今年2月則上升0.1%;都市受薪階級消費者價格指數(Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers,CPI-W)過去一年則成長4.5%,比2月間增加0.3%。

非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(The Senior Citizens League)估計指出,如果通膨以目前速度持續走低,2024年的社安金生活成本調整可能不到3%。

不過,「老年人聯盟」社安金及紅藍卡 分析師瑪麗‧強生(Mary Johnson)說,這只是非常初期的推估,等到今年下半年時,2024年社安金生活成本調整的估算才會趨於明朗。

受到通膨高漲影響,2023年1月起,社安金生活成本調整提高了8.7%,創下40年來最大調整幅度。

社會安全局(Social Security Administration,SSA)日前修改了社安金信託基金可以支撐多久的估計時間,基金用罄的期限提前一年,來到2034年,生活成本調整變高是因素之一。到了2034年,信託基金大約只能支付民眾應該領取社安金金額的80%,除非國會盡快採取補救措施。

安聯人壽(Allianz Life)消費者洞悉副總監拉文葛尼(Kelly LaVigne)說:「希望生活成本調整幅度不會如此龐大,因為這對信託基金不利,必須為設法加發福利。」

「老年人聯盟」指出,2023年迄今,社安金8.7%的調整幅度每個月都超過通膨大約2.6%;從今年1月以來,扣除實際通膨之後,平均每名社安金領取者累計大約剩於179.40元,但從2021年1月至2022年12月間,高通膨則讓社安金領取民眾累計平均短缺1054元。