這3種貸款先付清 再來計畫退休生活

在夢想著退休生活時，應在退休前完成關鍵的財務步驟，將高利率貸款先還清。取自pexels

數以百萬計的美國人在工作的日子裡夢想著退休 ；但他們並未採取在退休前應該完成的關鍵財務步驟。

雖然每個人都知道償還貸款 的重要性，但往往優先考慮利率 較低的抵押貸款，而不是昂貴的高利息帳戶。

理財網站Money Wise建議每個人在考慮退休前，須先還清以下這三項貸款：

1.大學貸 款

大學貸款是美國人處理時間最長的債務之一。更重要的是，如果借錢讓孩子上大學，這些貸款可能在你接近退休時增加。雖然聯邦學貸現在很便宜，但拜登政府推出的凍結計畫只持續到八月底。

根據教育研究機構2023年數據，借款人平均須20年才能還清貸款；此外，嬰兒潮世代的平均餘額最高，每位借款人背債45,136元，其次是X世代，略高於43,438元。

這些付款將佔去退休收入的一部分，而一旦拖欠聯邦學貸，社安金也會受到影響。因此，最好找到類似抵押貸款來償還學貸，更快地清償債務，才能更接近退休的目標。

個人貸款和信用卡通常利息最高，信用卡尤其如此。根據貸款公司LendingTree的數據，目前全美平均利率為23.55%，是自2019年以來的最高利率。

雖然信用卡債務應在退休前迅速付清，但也不應該為此延誤退休儲蓄計畫。與其推遲儲蓄，不如降低抵押貸款的付款，用這些資金來償還其他高利息貸款。

抵押貸款的利息較低，能夠堅持儲蓄並償還債務。理財專家奧馬（Suze Orman）說，最好盡快把現金存入應急基金，一般建議存三個月左右的薪資；遇上意外開支，便有萬全準備。

3.汽車貸款

根據MyAutoloan的統計，截至4月，信用良好買家的平均新車貸款利率為11.19%；信用不夠好的，這個數字會飆升至21.51%，幾乎和信用卡利率一樣高。

假設汽車貸款要付700元，信用卡要付300元，再加上學生貸款，手上可用於退休養老的現金就會少了很多。

延後退休來償還這些貸款，不失為積極的做法，可以節省成千上萬的利息錢，讓退休前有個喘息空間。

關於抵押貸款

那麼為何不把抵押貸款也付清呢？儘管目前30年期住房貸款的平均利率為6.27%，但仍是便宜的借貸成本。加上抵押貸款可享稅收優惠，屋主可就抵押貸款和房屋淨值貸款申請聯邦和州的稅收減免，這是多數個人貸款和信用卡債無法辦到的。

雖然完全擁有自己的房屋心裡比較踏實，但在償還較高利息貸款的同時，將多餘現金投入退休準備，才是達成早日退休的最佳方法。