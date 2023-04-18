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經濟前景不明 美國人求安穩 定存9個月增4千億

編譯周靜芝／綜合報導
在通貨膨脹、利率上升和銀行倒閉聲中，定期存款再度獲得投資人的青睞。取自pexels
在通貨膨脹、利率上升和銀行倒閉聲中，定期存款再度獲得投資人的青睞。取自pexels

經濟前景不明下，美國人的錢正湧向銀行，將其作為存放資金的安全場所；而在通貨膨脹、利率上升和銀行倒閉聲中，定期存款(Certificate of Deposit, CD)再度獲得投資人的青睞。

華爾街日報引用聯準會的數據指出，定存餘額從2022年4月的365億元激增至1月的4184億元，成長了1046%，亦即在短短9個月內躍升了近4000億元。

以下為財經網站Money Wise說明定存現在如此具吸引力的原因，以及另外兩個同樣可以累積財富的資金安全避風港。

穩定、安全的投資

今年，通貨膨脹和潛在的經濟衰退正在推高定存利率。根據聯邦存款保險公司（FDIC）的數據，截至3月20日，一年期定存平均年百分比收益率（APY）為1.49%，五年期CD的平均收益率為1.35%。

有些銀行定存利率遠高於平均水準，截至3月底，Capital One提供的一年期收益率為4.15%，而Alliant和Synchrony分別提供一年期和14個月的收益率為5%。

定存通常被視為存放現金的安全場所，個人銀行存款帳戶在FDIC的保障下，25萬元以內的定存，不用擔心會損失這些錢。唯一的損失是如果在定存到期前領取，將須支付罰款，通常是三到六個月的利息。

雖然定存是資金的安全港灣，但報酬率不太具有吸引力，投資人也可以藉由另外兩種低風險的方法來實現儲蓄目標、累積財富。

1.購買I系列債券

I系列儲蓄債券是由財政部發行的安全投資，利率每六個月調整一次，下一次調整是在5月1日。目前I債券的利率為6.89%，低於截至2022年10月的9.62%利率，但與平均1-2%的定存利率相比，仍非常有吸引力。

民眾可以透過財政部的Treasury Direct網站購買價值10,000元的電子I債券，或是用國稅局的退稅購買5,000元的紙本I債券；每人每年可以購買的最高金額是15,000元。

I債券的有效期為30年，但不需等待30年才能兌現。值得注意的是，如果在不到五年的時間內兌現，將不得不放棄三個月的利息，五年後領取則不會有任何罰款。

I債券不但違約風險非常低，還具有稅收上的優惠，可免繳州和市的所得稅。即使必須支付聯邦稅，也有一些抵免，例如把錢用於合格的高等教育費用，就可能不必繳稅。

2.充分利用個人退休帳戶

定存通常是短期儲蓄目標，而個人退休帳戶（IRA）則有助於在幾十年內儲蓄和累積財富。

傳統的IRA是稅前投資帳戶，每年從收入中存入一定款項，在退休時提取前，這些錢都是免稅的，那時的稅率可能比工作時低很多。

相較之下，羅斯IRA是用稅後的錢存入帳戶，代表在日後提取時將是免稅的。

不像定存、I債券和傳統IRA有到期日或強制提款，把錢留在羅斯IRA，除了成為退休儲蓄靈活的工具之外，還可以在IRA內持有多種類型的投資，包括股票、債券、ETF和共同基金等。

債券 利率 投資 儲蓄 退休

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