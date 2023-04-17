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社區有這個特點 能讓你家房子增值近8萬元

編譯周靜芝／綜合報導
研究發現，城市的步行指數每增加一個點，該地區的房屋價值就會增加500到3000美元。取自pexels
研究發現，城市的步行指數每增加一個點，該地區的房屋價值就會增加500到3000美元。取自pexels

你住的社區適合步行嗎？如果答案是肯定的，那就要恭喜你了！一個名為「步行得分」（Walk Score）的網站對全球城市的「步行指數」進行排名，結果在許多方面都極具參考價值。

這份排名可以幫助民眾選擇城市或社區，或評量所居住的城市或社區的方便性，例如某個郵政編號內有多少家餐館，以及居民需要多少分鐘才能到達附近的辦公區。

「步行指數」採用滿分100的評分方式，數字越高代表一個城市越適合步行。

根據能源部的一項數據，民眾出門超過一半的活動是在三英里或更近的範圍內。「步行得分」表示，人們可以選擇步行去做這些三分鐘遠的差事。

步行的好處是有益健康，特別是如果一天中大部分時間都是久坐的話。步行可以提升身體健康指數、減少關節疼痛、增強免疫力和減少罹患某些癌症的風險。

「步行指數」也與房屋價值的提高有關。房地產平台Redfin表示，步行指數可以使房屋的平均售價提高23%，或高達78,000元。一項研究還發現，步行指數每增加一個點，房屋的價值就會增加500到3000美元。

全美140多個城市的平均步行指數只有48分，相較之下，中國95%的主要城市得分都在60分以上。

可步行的城市地區對房地產的需求，正超過依賴汽車的郊區需求。

非營利組織Smart Growth America執行長格雷德奈（Calvin Gladney）表示，所有人都應該獲得可步行的城市所能提供的生活質量和經濟效益。

指數 房地產 癌症 能源部 汽車

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