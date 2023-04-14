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六個原因 你可能領不到社安金

記者顏伶如／即時報導
社安金是許多美國勞工經過漫長職場生涯之後，退休生活有所依靠的盼望。但不是所有勞工都領得到福利，民眾最好事先了解自身狀況，或為退休生活另擬財務打算。（Getty Images）
社安金是許多美國勞工經過漫長職場生涯之後，退休生活有所依靠的盼望。但不是所有勞工都領得到福利，民眾最好事先了解自身狀況，或為退休生活另擬財務打算。（Getty Images）

社安金是許多美國勞工經過漫長職場生涯之後，退休生活有所依靠的盼望。但不是所有勞工都領得到福利，民眾最好事先了解自身狀況，或為退休生活另擬財務打算。以下六種狀況，可能導致勞工領不到社安金：

一、社安金點數(Social Security Credits)累積不夠

美國樂齡會(American Association of Retired People，AARP)指出，每名勞工必須達到40個工作點數，才符合領取社安金福利的資格。社會安全局(Social Security Administration，SSA)規定，在2023年裡，每1640元工資收入換取1個工作點數，每年當中最高上限為4個工作點數。屆臨退休卻沒有達到40個點數，恐將失去領取資格。

二、屬於以下幾種政府員工

某些州政府、郡政府及市政府為旗下公務員另外推出由州政府成立的退休俸計畫，因此員工退休後不是拿社安金。例如1984年之前獲得雇用的美國政府員工，便透過公務員退休制度(Civil Service Retirement System，CSRS)領取退休俸。鐵路公司員工退休俸制度源於1930年代。派駐美國的外國使節包括大使、使領館雇員，還有包括聯合國在內等國際組織，員工退休時也不是拿社安金。警察、消防隊員等絕大多數安全人員以及許多幼稚園到12年級(K-12)老師，都有各自的退休俸計畫。

三、沒繳自雇稅(Self-Employment Tax)

自雇者除了要以個人身份繳社安稅，還要代表自己經營事業繳社安稅。如果沒有申報或申報錯誤，可能導致退休時社安金點數不足。如果一直沒繳自雇稅與社安稅，還將引發觸法的麻煩。

四、離婚

離婚者如果自己社安金點數不足，想要領取前夫或前妻的半數社安金，要特別小心。必須符合條件為單身、至少62歲、賺錢比前夫或前妻少。投資理財網站Investopedia指出，如果婚姻關係維繫不到10年，離婚者並無資格領取前夫或前妻的社安金。

五、在外國退休

Investopedia指出，美國不會將社安金寄往以下國家：亞塞拜然、白俄羅斯、古巴、哈薩克、吉爾吉斯坦、摩爾多瓦、北韓、塔吉克斯坦、土庫曼、烏茲別克斯坦。

六、身為移民

年齡較長才移民美國，來不及累積40個工作點數的移民，退休時將領不到社安金。解決辦法則是在美國累積6個工作點數，如此一來便有資格領到按比例分配(prorated)的福利，透過「合算條款」(totalization agreement)規定，按比例分配的領取福利可以跟祖國領取的退休福利搭配。合算條款是有類似社安金計畫的兩個國家之間進行安排，以防雙重付稅或在兩國重複領取福利，但與美國簽有合算條款的國家只有約30國，多為歐洲國家，亞洲國家包括日韓，但沒有中國或台灣。

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