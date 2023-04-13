今年十大高薪工作出爐 醫療業最吃香

依據美國人口普查局、勞工統計局及「美國新聞與世界報導」等資料得出的2023年前十大高薪工作，幾乎全被醫療業包辦。Photo by Online Marketing on Unsplash

探索職業生涯的最重要考量，除了熱情和意義之外，薪資多寡也是關鍵。依據美國人口普查 局、勞工 統計局及「美國新聞與世界報導」等資料得出的2023年前十大高薪工作，幾乎全被醫療業包辦。一起來看看：

1. 專科醫生--平均年薪：21萬8850元

根據勞工統計局數據，內科醫生和外科醫生收入最高；接受過麻醉學訓練的麻醉專科醫師，年薪高達27萬1440元。

2.精神科醫生--平均年薪：21萬7100元

勞工統計局預計2020年至2030年之間的精神科醫師職位需求增長率約為3%。

3.家庭和普通科醫生--平均年薪：21萬4370元

勞工統計局預計，2020年至2030年期間，家庭醫生和全科醫生的職位需求將增長5%，相當於增加約6700份工作機會。

4. 執行長--平均年薪：21萬3020元

執行長須對同業和市場有深刻了解，還須具備強大領導能力和商業頭腦；預計2020年至2030年間，職缺將增長8%。

5. 口腔頜面外科醫生--平均年薪：20萬8000元以上

薪資排名第五的口腔頜面外科（Oral and Maxillofacial Surgeon）涉及重建口腔、下巴、頸部和牙科手術 及治療。經驗豐富的口腔頜面外科醫生年薪約為23萬1276元。

6. 齒顎矯正醫生--平均年薪：20萬8000元以上

「美國新聞與世界報導」將齒顎矯正學（orthodontics）列為薪酬、成長、工作壓力與生活平衡的最佳職業領域之一。

7. 護士麻醉師--平均年薪：20萬2470元

持照麻醉師通常需要12至14年來培養，但若選擇成為護士麻醉師（Nurse Anesthetist）約須八年，培養時間較短，而且報酬仍相當豐厚。勞工統計局指稱，從2021年到2031年，護士麻醉師和護士助產士的總體就業率預計將大增40%；遠高於所有職業的平均水平。

8. 兒科醫生--平均年薪：19萬8420元

兒科醫生是為嬰兒、兒童和青少年提供診斷治療等醫療服務的醫學專家，專職兒童疾症、身心理及行為發展。

9. 航空公司飛行員/副駕駛/飛行工程師--平均年薪：19萬8190元

航空公司飛行員、副駕駛和飛行工程師年薪平均落在8萬0920元到22萬8000元之間，依教育程度和經驗而異。這個領域收入最高的是定期航空運輸業飛行員，而不是從事不定期航班的商業飛行員。勞工統計局預計，到2030年，航空公司飛行員職位將增加13%。

10. 自然科學經理、物理工程和生命科學研發人員—平均年薪：17萬2990元

自然科學經理督導化學、物理學和生物學等領域科學家的工作。他們指導研發，管理項目可能涉及製造過程、擴展科學知識或產品開發。根據勞工統計局數據，這些職位需求預計在2020年至2030年間增長6%。