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夫死沒分到遺產 超模窮到沒錢買菜

編譯潘勛／即時報導
前超模寶麗娜·波域斯高娃(Paulina Porizkova)。Getty Images
前超模寶麗娜·波域斯高娃(Paulina Porizkova)。Getty Images

福斯新聞網(Fox News)報導，前超模寶麗娜·波域斯高娃(Paulina Porizkova)近日上節目透露，前夫里克·奧卡西克(Ric Ocasek)死後，自己才驚知沒分到絲毫遺產，窮到沒錢買菜，只好請朋友代買菜一整年，她表示把錢財交給前夫打理，真是悔不當初。

現年57歲的波域斯高娃登上「SheKnows」雜誌錢財專刊封面，大談前夫死後，自己的財務狀況；波域斯高娃1984年拍攝MV時結識前「汽車」 (The Cars)樂團主唱奧卡西克，當時她19歲，男方約40歲。

波域斯高娃與奧卡西克2018年宣布，結婚28年後離婚，在奧卡克西死時兩人分居已數年，但法律上不算離婚，還住在一起；兩人共育有兩個兒子；翌年奧卡西克去世，享壽75歲。

奧卡西克死前立遺囑，說波域斯高娃拋棄他，因此半點財物也不給她，她在前夫死後才得知，深感震驚。

波域斯高娃向雜誌透露，發現前夫未留給她遺產後，自己是如此失魂落魄，連做三明治、淋浴都辦不到，遑論去找會計師、理財專員，試著搞清自己該怎麼打點財務。

波域斯高娃去年上「紅桌脫口秀」(Red Table Talk)表示，自己是有資產的女性，兩間房子在繳房貸，也有十年後能動支的退休金，但手邊沒半點現金，顯然得賣房，不過直到屋子出售前，她無以維生。

2020年新冠疫情侵襲全世界，她的財務更形惡化，紐約房地產跌到谷底，但她又得立即賣屋，原因在付不起任何費用，只好請朋友代買菜一整年；主持人問她連買菜錢都沒有？她表示沒有現金，後悔沒簽婚前合約。

四年後，波域斯高娃仍對自己理財沒信心，人生過了57年，一直不懂打點財務，只知存錢交給理專，直到今天還覺得只懂一點點；她表示，一開始把自己錢財交給丈夫管理，真是錯了，「把我獨立自主的責任交給別人，真是可怕的錯誤，我學到一個很重要的教訓」。

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