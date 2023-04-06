高薪旅行護士 他從母親身上學到的不敗投資術

想辦法存錢，再用存款當頭期款買房，是不敗的投資原則。Getty Images

2020年南卡羅來納州 斯帕坦堡(Spartanburg) 的亞斯本塔克(Aspen Tucker)辭去醫院的工作，成為一名旅行護士。

疫情嚴峻時，一家位於德州 阿馬里洛(Amarillo)的醫院急需人手，開出每周工作48小時、月薪6700元的條件。現年29歲的塔克說，當時他對自己說，一定得去應徵這份工作，不能坐等錢從天上掉下來了。

當時塔克的雙周薪為2000元，不想錯失這一大好機會，他立刻收拾行李前往德州；等到了德州他才告知主管要辭職，塔克說他很抱歉，但認為這是人生中僅有的機遇。

從此塔克展開旅行護士的生涯，標準的簽約時間為13星期，他盡量配合累積多點工作時數，經常一周工作48至60小時，達到加班的上限。那年塔克僅工作八、九個月，便賺進可觀的收入。2022年，他的年薪達18萬7千元，讓他有充分的時間與財力實現旅遊夢。

不用工作的時候，塔克都在度假。年少時寫下的旅遊夢想清單，如今正一一實現；足跡最遠抵達南美的貝里斯、哥倫比亞、阿拉伯半島的卡達、非洲的塞席爾、肯亞。

塔克自幼受到的影響，讓他在旅遊之外，也不忘未雨稠繆為未來做好財務規劃。

家人當榜樣 養成儲蓄習慣

即使四處工作、旅遊，塔克把從小生長的斯帕坦堡視為永遠的家，家族中不乏他學習理財的對象。例如他的祖父僅受過小學教育，卻能小有積蓄；塔克說，他的祖父不是甚麼了不起的知識份子，但有一件事讓他效法的就是，祖父永遠在工作、並且只相信自己能掌握的。

塔克的祖父在過世前，擁有大批創收資產，可惜塔克的父親未能守住家業。塔克的母親是他的另一個理財導師，她在13歲時生下第一個孩子(18歲時生下第二個，23歲時生下亞斯本)，不得不努力工作維持生計。塔克說，他可以感受到家中的經濟壓力，但由於母親不懈地努力與勤奮工作，自幼未感受太深刻的困頓；塔克的母親在19歲時買下她的第一棟房子。

2012年塔克高中畢業，他同時兼了幾份差，包括大賣場和BMW工廠，後者是家鄉同齡者的夢幻工作。他總是想辦法存錢，部分歸因於母親的慷慨，她和塔克的繼父都是旅行護士，他們提供塔克免費住宿，直到他27歲為止。

受到母親的影響，塔克2020年結束護理學業，獲得副學士和5萬元學貸；同年他用存款付了4千元頭期款買下第一棟房子，位於斯帕坦堡市區、價值9萬3千元。能夠當旅行護士、賺到更多錢時，塔克仍把家安置在南卡，他說，這裡的生活花費比較低。

投資 房地產 故鄉是永遠的家

即使每個月開支不小，塔克還是能攢下不少錢，最近他剛買下在斯帕坦堡的第二棟房子，頭期款5萬7千元的聯排屋。二月，他把房子的一部份以每個月1200元出租，這筆收入足以支付銀行的貸款；塔克打算把另一個房間，放上Airbnb出租。

未來，塔克計畫安頓下來，靠租金與其他投資作為收入的主要來源，他說，他將持續房地產的投資，讓自己可以逐步減少工作。