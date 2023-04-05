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學費、就醫、繳稅等5種付費 現金比刷卡省

學費、就醫、繳稅等5種付費 現金比刷卡省

記者顏伶如／即時報導
使用現金雖然很容易被視為老舊派，但某些情況下卻對消費者較為有利。取自pexels
使用現金雖然很容易被視為老舊派，但某些情況下卻對消費者較為有利。取自pexels

許多銀行推出刷卡可獲紅利的信用卡，買機票、訂旅館、租車、休閒娛樂、上館子、超市買菜或量飯店採購、網路購物等都能累積點數。然而，進入數位支付的今日，使用現金雖然很容易被視為老舊派，但某些情況下卻對消費者較為有利。

．大學學費

CNBC新聞頻道報導，全美大學及學院當中如今約有85%接受以信用卡繳交學費，但刷卡要繳2%至3%附加費(surcharge)。假設附加費為2.5%，刷卡繳1萬元學費，等於還要多繳250元。附加費將超過刷卡能夠累積的紅利點數，因為現金紅利條件最好的花旗(Citi)Double Cash信用卡，持卡人刷卡能獲得紅利只有2%。

．看醫生

顧客刷卡付款時，某些商家會要求顧客承擔信用卡公司的手續費。美國絕大多數州如今已不再為商家收取刷卡手續費訂定限制，某些店家手續費高達4%。

財經網站Pymnts報導，州政府為刷卡手續費限制鬆綁之後，小型商家開始鼓勵消費者使用現金，並以「付現折扣」(cash discounts)做為廣告，而包括醫師、牙醫診所、醫院以及其他醫療機構在內的醫療產業，如今則利用新科技讓消費者在刷卡付費時變成成本開銷變高。

．政府機關繳費

州政府通常同意政府機關將刷卡交易的手續費成本轉嫁給消費者，因此前往監理所(DMV，又稱汽車管理局)、郵局或在地方法院繳款時，使用現金比較划算。

加油站

使用現金或信用卡付費，在加油站的差異最為明顯。2013年，Visa與Master信用卡公司允許加油站對刷卡消費者收取手續費，加油站則對消費者推出現金折扣。如今絕大多數加油站則把刷卡付費與現金付費的價格併列供消費者參考，使用現金明顯比刷卡消費來得划算。

國稅局(IRS)

報稅時如果發現有欠稅要繳，最好的繳款方法是從支票帳戶(checking account)以直接轉帳存入付款(direct ACH payment)方式完成。如果以信用卡付款費用將會增加。

對於各種因素而必須用信用卡繳交欠稅的民眾，國稅局設有三套付款處理機制，收費制度各不相同。

ACI Payments：簽帳卡(debit card)收取2.20元手續費，信用卡則收取1.98%手續費，手續費最低額度為2.50元。

Pay1040：簽帳卡手續費為1.87%或最低2.50元，信用卡也是手續費1.87%或最低2.50元

1.87%或最低2.50元：簽帳卡手續費2.55元，信用卡手續費1.96%或最低2.69元

信用卡 加油站 國稅局

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