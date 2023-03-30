銀行為何鑿開用戶保險箱 拍賣千萬元珠寶？

摩根大通銀行遭客戶提控，指以未繳付保管箱租金為由，擅自鑽開保管箱並售賣箱內價值千萬元的珠寶。(示意圖，Getty Images)

一對夫婦提控摩根大通 銀行，指銀行以未繳付保管箱租金 為由，擅自鑽開保管箱並售賣箱內價值千萬元的珠寶。

興訟的佐格及史提拉‧阿納達夫婦(Jorge and Stella Araneta)在菲律賓居住，但在紐約曼哈頓有一個公寓單位。他們在上訴書中指出，摩根大通將繳費通知書寄到錯誤地址，讓他們錯過了繳費。

他們表示，儘管後來與銀行結清了帳，但銀行仍鑽開其中兩個保管箱，將裡面的物品以低於實際價值拍賣 出售。

這對夫婦去年控告摩根大通失誤，將他們價值數百萬元的財產，包括珠寶和貴金屬，在兩人毫不知情下出售。

地區法官29日根據紐約銀行法駁回部分訴訟，但准許兩人可以對摩根大通的疏忽及其他指控，繼續提出訴訟。

案情透露，這對夫婦是在2006年租用了7個保管箱，2016年銀行寄出最終通知書，要求繳付其中兩個保管箱的費用。

通知書同時警告，如果在60天內仍未支付費用，銀行將會鑽開保管箱並移除箱內物品。但夫婦聲稱銀行寄錯地址，他們從來沒有收到通知書。

2017年2月，銀行鑽開了4個保管箱並取出箱內物品，這對夫婦聲稱銀行沒告知他們會這樣做。

2019年，他們到摩根大通在紐約市分行時，獲告知這些物品會轉放到安全的地方，他們當天繳付了所有費用。這時銀行代表又告知他們，物品將會放回曾被鑽開的保管箱裡，兩人便放心了。

然而銀行在未通知他們的情況下，安排在10個月內將物品拍賣，總共賣得55萬2700元。夫婦在上訴書中指這些物品價值高達800萬至千萬元。

但銀行否認所有指控，又指兩人多年來一直欠交保險箱費用，同時根據他們在銀行存檔的地址，多次發信提醒繳費及不繳費的後果，但都不得要領。

銀行強調並沒有購買保管箱內物品，也沒有從拍賣中得益，所有收益都上繳給紐約政府。