我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI公布川普首任妻子伊凡娜‧川普調查檔案

至少39死29傷 墨西哥移民收容所暗夜大火

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

編譯潘勛／綜合27日電
26歲的普列修絲‧普萊斯自己在後院加蓋「小豪宅」，把大房子出租。(示意圖，Getty Images)
26歲的普列修絲‧普萊斯自己在後院加蓋「小豪宅」，把大房子出租。(示意圖，Getty Images)

印地安那大學資管系統碩士、26歲的普列修絲‧普萊斯(Precious Price)2019年在喬治亞州亞特蘭大市買下有三臥、占地1400平方呎的房子，她認為自己在後院加蓋「小豪宅」，把大房子出租，應該還能賺錢，實驗下來她果然做到付清一切開銷還有賺頭，如今她在線上創辦房地產交易平台，看來真有說服力。

普萊斯以19萬6000元買下大宅子，考慮到自己大多旅行在外工作，很少在家，於是認為自己上Airbnb把剩餘房間分租出去，應該能賺額外收入。

不幸的是2020年疫情初期，沒人願與陌生人同住在一棟屋子裡，普萊斯也無法外出工作，於是她一個人住著，覺得房子太大了。

但那年5月，她由廚房窗戶看著偌大的後院，突然靈機一動，想在那兒蓋間小屋子，再把大屋子全租出去。向市府水電建設計畫局申請好一切，再買個棚屋，僱用當地承包建屋團隊來灌水泥地基，整體而言，她花了約3萬5000元。

普萊斯沒向銀行貸款，而是出售股票套現8500元，再由信用卡花了約2萬元來支付一切。

在蓋小屋時，她便把大房子出租，向鄰居租住個房間，每月租金300元。2021年3月，後院296平方呎的小屋落成，她立刻上Airbnb把它租出去幾個月，彌補開銷。每晚收租89元到129元，或月租1300元，她賺到的租金毛收入差不多3萬2000元，到今年1月，她自己搬進小屋，以節省生活開支。

她計算每月大、小兩屋的支出為：房貸及地產稅1200元、電費190元、水費110元、上網80元，合計1580元。她把大房子租出去，每月房租收入為2725元，也就是說，自己免費住在後院小屋，還有賺頭。

普萊斯表示，2021年她了解度假住居對亞特蘭大市房地產市場的影響後，便停止在短期住居網站如Airbnb刊登自己的房子；出租更多住居空間供度假，意味著對想長期居住的人，可選住的空間減少。

此後她還減少投資，把房子租給當地學生及低收入工人；她計畫在大房子旁加蓋客住套房，提供更穩定的住居。

普萊斯相信，小屋子可以扮演重大角色，解決全球住居危機；自己去年在TEDx演說便談到小屋子如何可以創造土地上永續的共享經濟；今年她對自己在小屋子的居住經驗已經十分滿意，喜歡這種住居風格。

租金 亞特蘭大 房地產

上一則

精打細算...想省錢就別進這5家美國最貴超市

延伸閱讀

麥卡錫證實蔡英文將到訪 國務院：蔡過境美符一中政策

麥卡錫證實蔡英文將到訪 國務院：蔡過境美符一中政策
麥卡錫會蔡英文 國務院：完全符合現狀與一中政策

麥卡錫會蔡英文 國務院：完全符合現狀與一中政策
國務院：美「一個中國」政策不變 不尋求衝突

國務院：美「一個中國」政策不變 不尋求衝突
美國重申對中政策不變 新中方駐美大使低調就任

美國重申對中政策不變 新中方駐美大使低調就任

熱門新聞

搭機旅行難免有壓力，尤其是長途旅行更可能是一場噩夢。Getty Images

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

2023-03-22 10:58
海鮮魚類美味營養，但由於健康和生態問題，須小心選擇。取自Shutterstock

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

2023-03-21 10:42
好市多的各種熟食商品簡單方便，可快速準備晚餐。Getty Images

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

2023-03-24 11:10
洗衣機若出現抖動、噪音、漏水、生鏽，或是使用超過6年，也是洗衣機可考慮換新的理由。取自pexels

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

2023-03-20 11:30
在餐廳裡吃到的某些餐點，是外包的現成食品。圖為酥皮，因為製作太費時，主廚通常向外採購。取自Shutterstock

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

2023-03-20 11:15
飲食中攝取大量的魚類，是日本人長壽的原因之一。取自pexels

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

2023-03-23 10:48

超人氣

更多 >
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人
馬英九是否會見中國高官？北京回應了

馬英九是否會見中國高官？北京回應了