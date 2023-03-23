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72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

記者顏伶如／即時報導
去年屆滿72歲的民眾，第一筆退休帳戶強制提款最後期限是4月1日之前，否則將面臨25%稅務罰款。Getty Images
去年屆滿72歲的民眾，第一筆退休帳戶強制提款最後期限是4月1日之前，否則將面臨25%稅務罰款。Getty Images

2022年已屆滿72歲的民眾，第一筆退休帳戶強制提款最後期限是4月1日之前，否則將面臨25%稅務罰款。

一般而言，退休族到達某個年齡之後，每年就必須從退休帳戶領出強制最低提款(Required Minimum Distributions，RMDs)。2020年之前，強制最低提款是在70歲半時開始，俗稱「牢靠法案」(Secure Act)的「為每個社區建立退休改革」(Setting Every Community Up for Retirement Enhancement，縮寫SECURE)2019年12月在國會通過，年齡修改為72歲。

2022年，「牢靠法案2.0版」又把強制最低提款年齡調為73歲，從2023年起生效。

從退休帳戶領出強制最低提款的年度截止期限是12月31日，但由於新法實施第一年，截止期限因此延後到4月1日。

CNBC新聞頻道報導，理財規畫師(certified financial planner，CFP)柯歐裴爾(Brett Koeppe)說，「牢靠法案2.0版」讓民眾對於哪些人必須從退休帳戶提領以及何時提領出現更多疑惑。

柯歐裴爾說，2022年當中已經屆滿72歲的民眾，必須在今年4月1日之前從退休帳戶提錢，否則將面臨重罰。

報導指出，強制最低提款適用於稅前(pretax)與羅斯(Roth)401(k)退休帳戶，以及其他職場退休方案、絕大多數個人退休帳戶(individual retirement account，IRA)。羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)則沒有強制最低提款規定，直到帳戶持有人過世。

每年強制最低提款的金額計算通常根據帳戶在12月31日之前的餘額，除以國稅局(IRS)每年公告數值(distribution period)。

報導指出，如果沒有完成強制最低提款，或者提款金額未達標準，將面臨應提款金額25%課稅的罰款。「牢靠法案2.0版」讓罰款稅率從2023年起從50%降至25%，如果帳戶持有人來得及在改正期(correction window)之前完成強制最低提款，罰款稅率還可進一步降至10%。

退休 401(k) 國稅局

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