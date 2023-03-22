先有心理準備…這3種稅能吃掉你的退休收入

退休是值得慶祝的人生里程碑，但意料之外的稅務負擔可能打亂退休計畫。取自pexels

退休 是值得慶祝的人生里程碑，但意料之外的稅務負擔可能打亂退休計畫。不論身為退休族或準備退休的民眾，了解稅務對退休收入有何影響是很重要的。絕大多數退休族收入都要繳所得稅，有三種稅則要特別注意：

一、社安金 要繳州稅

由於各州規定不同，退休族每月領取的社安金支票，有可能要繳所得稅給州政府。

全美有38州不對社安金課稅，12個對社安金課稅的州為：科羅拉多州、康乃狄克州、堪薩斯州、明尼蘇達州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、新墨西哥州、羅德島州、猶他州、佛蒙特州、西維吉尼亞州。

對社安金課稅的州當中，有些州提供某種程度的豁免。在密蘇里州，個人調整後總收入(adjusted gross income，AGI)每年在8萬5000元以下，夫妻聯合報稅合併年收入10萬元以下，社安金可以豁免繳交所得稅。內布拉斯加州則正逐漸淘汰社安金所得稅，到了2025年所有社安金都不必再繳所得稅。

二、聯邦稅

社安金要繳聯邦個人所得稅，稅額根據暫定收入(provisional income)計算。暫定收入是調整後總收入加上每年領取社安金的一半，因此如果每年從401(k)帳戶提領4萬元並領取社安金2萬元，暫定收入便是每年5萬元。

個人暫定收入在2萬5000元以下，合併報稅夫妻暫定收入3萬2000元以下，社安金要繳聯邦所得稅的額度零。個人暫定收入2萬5000元以上、3萬4000元以下，合併報稅夫妻暫定收入3萬2000元以上、4萬4000元以下，社安金最多50%會被課聯邦所得稅。個人暫定收入3萬4000元以上，合併報稅夫妻暫定收入4萬4000元以上，社安金最多85%會被課聯邦所得稅。

三、退休帳戶提款要繳所得稅

401(k)退休帳戶或傳統個人退休帳戶(individual retirement account，IRA)的存款，退休時提領都要繳所得稅。這些帳戶都屬於延緩課稅(tax-deferred)類型，存款時可以申報抵稅(tax deduction)，提款時則要繳稅。

值得注意的是，如果在屆滿59歲半之前就從401(k)退休帳戶或傳統個人退休帳戶提款，不但要繳所得稅，可能還要面臨另外10%的罰款。

退休之後從羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)或羅斯401(k)帳戶提款則沒有繳稅問題，但如果羅斯401(k)曾獲得雇主搭配提撥(company match)，雇主提供的金額以及孳利在提領時則要繳所得稅。