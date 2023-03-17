擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5

在紐約市，即使賺得10萬年薪，但實際感受卻像收入只有＄35,791。取自pexels

擁有10萬元年薪，應該是個讓人豔羨的數字，但根據最新的一項研究，這樣的條件能否過上美滋滋的生活，得取決於你居住在哪個城市。例如在紐約市，即使賺得10萬年薪，但實際感受卻像收入只有＄35,791；其次是檀香山、舊金山、華府、洛杉磯等地，花起來像是賺不到4萬5。

一個不容否認的事實是，如今的一塊錢已經比不上過去一塊錢的價值。調查發現，60％年薪超過10萬的美國中產階級過著捉襟見肘的日子。在許多城市， 甚至得有份副業才能付房租、過著舒服點的日子，更別說是想要存錢買房或為退休生活做準備了。

在某些城市，人們正在擠出錢來應付越來越高的房租、食物、交通、醫療等費用。雖然擁有夢幻的10萬年薪，但加上稅和物價等因素，卻感覺不到是過著收入6位數字的生活。

理財網站SmartAsset以全美76個城市為對象，使用該網站的計算工具，算出在扣除聯邦稅、州稅、地方稅後的實得薪資，然後將其除以根據社區和經濟研究委員會所提供的生活成本數字，把10萬年薪在這些地方生活的實際感覺，列出排行榜。

結果顯示，由於高稅率和雖隨著通膨高漲的生活成本，讓年薪10萬的人也不得不削減開支。事實上，在這份排行榜上有10個城市，即使年收入10萬元，在計入稅收、生活成本後，感覺卻好像賺不到5萬元。

以下是15個深受通膨所苦的城市，以及10萬年薪在那裡真實感受的數字：

巴爾的摩，馬里蘭州－＄58,995

沙加緬度，加州 －＄57,669

紐華克，紐澤西州－＄57,082

史塔克頓(Stockton)，加州－＄55,962

波特蘭，奧勒岡州－＄54,333

阿靈頓，維吉尼亞州－＄49,989

西雅圖，華盛頓州－＄48,959

波士頓，麻州－＄46,588

奧克蘭，加州－＄46,198

聖地牙哥，加州－＄46,445

洛杉磯，加州－＄44,623

華盛頓特區－＄44,307

舊金山，加州－＄36,445

檀香山，夏威夷州－＄36,026

紐約，紐約州－＄35,791

田納西州曼菲斯是10萬年薪最物有所值的城市。Getty Images

根據SmartAsset的研究，與此相對照的是，在另外15個城市，年薪10萬的實際感受卻能很接近這個數字，例如德州 、田納西州和中西部地區，皆受惠於低生活成本和稅率。

以下是擁有10萬年薪，在這15個城市最能感覺到所擁有的每分錢價值，而其中有7個城市在德州：

納許維爾，田納西州－＄77,782

韋恩堡(Fort Wayne)，印第安納州－＄78,309

哥倫布，俄亥俄州－＄78,574

傑克森維爾，佛州－＄79,019

土薩，奧克拉荷馬州 －＄79,527

聖路易，密蘇里州－＄79,921

聖安東尼奧，德州－＄80,124

沃斯堡，德州－＄80,124

阿靈頓，德州－＄80,124

休士頓，德州－＄81,171

拉巴克(Lubbock)，德州－＄83,350

科柏斯克里斯蒂(Corpus Christi)，德州－＄83,443

奧克拉荷馬市，奧克拉荷馬州－＄84,498

艾爾巴索(El Paso)，德州－＄84,966

曼菲斯，田納西州－＄86,444