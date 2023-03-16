哪些帳戶有FDIC保險 哪些沒有…存款前先弄清楚

銀行必須完成申請手續，才能成為獲得FDIC保險的銀行。Getty Images

許多消費者都知道，銀行帳戶存款金額25萬元上限可獲得美國聯邦存款保險 公司(Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC)保險。理財網站Bankrate統計，美國民眾平均銀行存款餘額為4萬1600元，因此絕大多數美國民眾的銀行存款，都在FDIC擔保範圍之內。

根據FDIC規定，獲得擔保的帳戶存款是以「一元對一元」(dollar-for-dollar)的保障方式，本金與利息都包括在內，以銀行關閉當天為期結算；每名客戶在獲得FDIC擔保的每家銀行，每種類別的帳戶有25萬元保險上限。

舉例來說，若有存款人在一家獲得FDIC擔保的銀行總共存款27萬5000元，銀行不幸走上矽谷銀行(Silicon Valley Bank)的倒閉之路，其中25萬元是有政府保險的。

夫妻兩人各自在同一家銀行開戶，各自擁有25萬元FDIC擔保上限，兩人再合開一個聯合帳戶( joint account)，聯合帳戶擔保上限則有50萬元，總計算來夫妻在同一家銀行可有100萬元存款獲得FDIC保險。

銀行必須完成申請手續，才能成為獲得FDIC保險的銀行。獲得保險的銀行帳戶包括：支票帳戶、可轉讓支付命令帳戶(Negotiable Order of Withdrawal，NOW)、存款帳戶、貨幣市場存款賬戶(Money market deposit accounts，MMDA)、定存(CDs)、銀行本票(cashier's checks)與匯票(money orders)。

不在FDIC保險範圍內的則有：股票投資 、債券 投資、共同基金、加密資產(Crypto Assets)、人壽保險、年金(annuities)、市府債券、保險箱內的存放物品。短期國庫券(Treasury Bills，T-Bills)、政府債券(Treasury Bonds，T-Bonds)、美國國庫票據(Treasury Notes， T-Notes)都不是由FDIC保險，而是由美國政府背書。

信用合作社(credit unions)屬於非營利金融機構(nonprofit financial institutions)，並不在FDIC保險旗下，而是由國家信用合作社管理局(National Credit Union Administration，NCUA)的「國家信用合作社股份保險基金」(National Credit Union Share Insurance Fund，NCUSIF)為每個帳戶擔保最高25萬元存款。