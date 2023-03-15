養老儲蓄不足？如何用房子來「拯救」退休生活

許多年長者在進入退休階段時，他們的房貸已經完全付清。Getty Images

每個人都曾聽過理財專家說建立退休儲蓄 是多麼重要，但他們所提到的都是個相當大的數目。雖然多數人在退休後可以依靠社安金過日子，但如果在退休前只是個收入普通的上班族，這些福利只能取代薪水的40%左右，而事實上許多人需要的錢比這多得多，才能過上舒適的退休生活。

另外，不能忽視的一點是，在未來十餘年的時間裡，社會福利有可能削減。因此，許多未來計畫退休的人可能會變得更加依賴自己的積蓄(nest eggs)。問題是，很多美國年長者儲蓄不足。泛美投資保險公司(Transamerica)的報告說，截至2021年年底，勞工為退休而儲蓄的中位數為67,000美元；而這是在2022年股市下跌之前的數字，目前可能更低。

如果在接近退休時手上儲蓄仍有缺口，可能會為此備感壓力，這是很正常的反應。但是，如果你是個屋主，一切就不一樣了。

房子可以「拯救」你

根據領航投資集團(Vanguard)的調查，大約80%的60歲及以上的美國人是屋主；而且，許多年長者在進入退休階段時，他們的房貸已經完全付清。

如果你的情況也是如此的話，有個最好的機會是，利用房子來彌補積蓄的不足。事實上，即使房貸沒有完全付清，仍然可以利用它來補足財務上的缺口。

首先，可以賣掉你的房子，搬到一個較小的家，然後用賣房的收益建立第二份積蓄。例如，擁有一間價值40萬元的房子，但它的空間超過了你的需要；如果換成15萬元的連排屋或公寓，即使扣除轉讓稅和仲介費，手頭也會多出20多萬元的現金，這筆錢隨時可根據需要進行投資和領取。

當然，不是每個人都能如願在退休後縮小住家的規模。在這種情況下，可以透過出租一部分空間，例如一間裝潢齊全的地下室，來增加現金收入。或許這對某些人來說不現實，因為不希望和房客同住在一個屋簷下，但總是可以想辦法租出房子的某個部分，例如車道上的停車位或車庫的儲藏空間。

利用房子取得現金流

生活中許多意想不到的開支，往往讓人很難分出錢來投入退休儲蓄計畫。但是，如果你是一名屋主，應該知道有比想像中更多的選擇來增加退休時的收入。

一個多數人可能想避免的選擇是「反向抵押貸款 」(reverse mortgage)，這項抵押貸款通常推銷給62歲以上的屋主，以增加他們的現金流。但是「反向抵押貸款」終究是必須償還的貸款，如果決定採取這種貸款方式，可能會遇到幾個缺點，例如儘管取得的資金通常免徵所得稅，但可能影響補充保障性收入(SSI)和醫療補助的申請資格。

因此，在選擇「反向抵押貸款」之前，盡可能先考慮縮小居住空間，或者透過出租房子來增加收入。