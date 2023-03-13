存款有1萬元時 如何讓它滾雪球般越變越多？

不要小看1萬元，若投資得當會帶來有效的收益，如雪球那樣愈滾愈大。取自pexels

不要小看1萬元，若投資 得當會帶來有效的收益，如雪球那樣愈滾愈大，以下是專家提供7個讓資金增長的常見方法︰

首先是找對財務顧問，尋找合格的財務顧問並不難，但必須找得對，他可以幫助您實現財務目標。

其次是有個人退休帳戶(IRA)，這是一個允許投資並存入退休資金的帳戶，可為您帶來顯著的稅務優惠。但聯邦對IRA的供款有規限，例如2023年最高存入為6500元，50歲以上為 7500元。這樣先存入規定的上限，其餘就用作其他投資。

第三是401(k)退休計畫，是政府鼓勵民眾為退休做準備的延後課稅退休金 帳戶，由雇員與雇主共同繳款，最高可獲雇主匹配相當薪水5%的供款。2023年最高供款額為2萬2500 元，50歲以上者可追加7500元。

第四是建立股票投資組合，您可以購買10家公司價值1000元的或20家公司價值500元的股票，不過買股票前要做好研究，否則或會出現損失。專家建議分散投資，不要以1萬元購買一家公司的股票，分散投資可將風險分散到不同的資產，避免蒙受損失。

接著是可投資到共同基金(Mutual Fund)或交易所交易基金 (ETF) ，它們是集合投資人的資金，委託專業的投資機構代為管理操作的投資工具，投資人彼此共同承擔風險、共同分享投資利潤。

第六是購買債券，債券是由政府或公司發行，並在以後支付利息的貸款，比股票風險更小。但要注意，債券與利率呈反比關係，當聯準局提高利率以控制通膨時，債券的價值就會下降。同時購買債券，必須透過經紀。

最後是投資房地產 。儘管1萬元不能購入房子，但可與其他投資者合作，或是購買房地產投資信託基金(REIT) ，分享投資房地產所得利潤。REIT是將集合的資金投放到眾多房地產投資，例如住宅物業、商業建築以及有自然資源的土地，套現的流動性比實體房地產更快。

當然各種投資都有風險，1萬元也可以隨時虧損化為烏有， 因此投資前必須評估自己的風險承受能力。