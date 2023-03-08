減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

越是精通稅務，在退休期間可能失去的金錢就越少。Getty Images

繳稅對任何年齡的勞工都是個負擔，但當你退休時，它們還會吞掉你有限的收入，使生活變得更加左支右絀。幸好還是有些方法，可以降低退休後的稅務負擔。以下是理財網站The Motley Fool提供的三個省稅之道：

1. 列出不需要繳稅的投資收入

理財專家經常提醒，為退休生活投資股息股票(dividend stocks)是個好主意，因為如此一來，將可擁有能產生持續收入的資產。股息股票的唯一問題是，股息收入通常是要繳稅的；但市政債券 的利息則不需要。因此，如果想儘量減少付錢給國稅局，可以考慮這項投資選擇。

市政債券是由城市、州和其他地方政府發行的。這些債券的好處是，利息在聯邦總是免稅的；如果購買的是由居住的州所發行的市政債券(municipal bonds)，也可以避掉州和地方稅。

此外，市政債券是比股息股票更穩定的投資。如果正在尋找一種不會讓你失眠或不需要繳稅的資產，可以多關注有關市政債券的訊息。

2. 遷往不對社安金 徵稅的州

社安福利是許多退休人士的財務來源，而如果它是你唯一的退休收入，可能要設法避免被徵收聯邦稅。否則，根據總收入情況，部分的社安金可能需要繳稅。

全美有12個州在不同程度上會對社安金徵稅，避開這些州，可以避免社安金這項有限的收入再被「剝一層皮」。以下是社安金需繳稅的州：科羅拉多州、康乃狄克州、堪薩斯州、明尼蘇達州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、新墨西哥州、羅德島州、猶他州、佛蒙特州、西維吉尼亞州。

值得注意的是，這些州之中也有些會為低收入(甚至中等收入)者提供稅務豁免。但是，如果想避開社安金要繳的州稅，那麼還是遠離這些州吧。

3. 把儲蓄放在羅斯IRA或401（K）帳戶

理想狀況下，在退休之前會在個人退休金 帳戶(IRA)或401(k)計畫中存下一筆不小的錢。但是，如果想避免取用這些錢時被徵稅，就需要把錢放在羅斯(Roth)帳戶中。

傳統IRA帳戶和401(k)在工作期間所存入的錢提供了稅收減免，但在退休提取資金時卻要面臨繳稅問題。因此，如果還繼續在為退休生活儲蓄的人，可以考慮在羅斯個人退休帳戶或401（k）儲蓄，或將傳統退休儲蓄計畫轉換為羅斯帳戶。

越是精通稅務，在退休期間可能失去的金錢就越少。仔細考慮投資的資產、儲蓄帳戶的類型，以及決定以哪個州為家，所有這些因素將在日後退休的稅務負擔上發揮巨大作用。