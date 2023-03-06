善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

高科技時代只要善用應用程式、投入一點點儲蓄，就可賺取「被動收入」。取自pexels

不必工作就有穩定收入，在高科技時代下已非天方夜譚，只要善用應用程式、投入一點點儲蓄 ，即使睡覺時也可以賺取「被動收入」(passive income)。

專家建議透過以下管道使用適合的應用程式，涉及各領域，風險與獲利潛力不一。

建議一：透過Green Power使用Energea程式按月賺紅利。Energea 以再生能源為投資 標的，截至2月23日報酬率達12.26% ，旗下資產1.0546 億美元；投資者按月收股息，只需註冊、回答幾個問題就可開始建構投資組合。可用少至 100 美元的錢購買全球再生能源股權。

建議二：藉由Concreit程式投資房地產 。這款程式基於結集眾人資金的眾籌概念，但更具短期靈活性、並有專家協助、投資障礙低。投資相對保守，風險低，投資人按週獲被動收入，年報酬率5.5%。12個月內贖回股息將受影響，但只要投入1美元可再投資。其他類似程式限制很多，資金被綁定、 投資額有高門檻。

建議三：藉由Groundfloor 兼顧儲蓄與投資。預算有限的人也能參與房地產投資，最近推出儲蓄與投資混合的全新服務「 Stairs」 ，可作為基本儲蓄帳戶，報酬率4%到6%；每五天付款、再投資，沒有任何費用，可隨時提款。

建議四：酷愛葡萄酒可透過Vinovest程式獲利10%。藉助人工智慧和品酒大師建構優質葡萄酒組合；過去15年，優質葡萄酒的投資表現優於全球股票指數，過去 30年間每年上漲10.6%，葡萄酒市場可抗通貨膨脹和衰退、波動性低，而且投資可享稅收優惠。最低投資額1000 美元、年費2.5%，投資人可擁有每瓶酒並隨時可出售。

建議五：透過Masterworks輕易投資價值數百萬美元的當代畫作。該平台精挑藝術家、買藝術品並保存一段時間，期限屆滿出售時由投資者分享利潤，該平台抽成20%。 藝術品和葡萄酒一樣都可抵抗通貨膨脹和衰退，行情不受股票影響。當代藝術市場25 年來投資報酬率達13.8%，高於標準普爾500指數的10.2%。