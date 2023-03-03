通膨持續 7成5美國人指望退稅補貼家庭支出

調查發現，隨著通貨膨脹持續，今年有更多人指望靠退稅來維持家庭生計，但退稅卻較往年減少。美聯社

疫情期間各項紓困 計畫陸續到期，預計今年國人退稅 會減少很多，但調查發現，隨著通貨膨脹 持續，今年有更多人指望靠退稅來維持家庭生計。

金融服務公司Bankrate的最新調查發現，43%國人表示今年退稅對他們的財務健康「非常重要」，32%的人表示「有點重要」；回答重要的總數為75%，而去年認為退稅重要的比率為67%。

隨著擴大兒童稅收抵免等緊急紓困計畫到期，預計今年納稅申報者可獲得的退稅規模將縮小。根據統計，截至2月17日當周，退稅平均金額為3140元，去年為3536元。

Bankrate發現，隨著通貨膨脹率處於數十年高點和債務水平穩步攀升，國人對於今年能拿到多少退稅，處於高度焦慮狀態。

34%的受訪者表示，他們擔心「由於通貨膨脹/成本上升」，這筆退稅不會產生很大影響；另有19%的人表示，他們擔心自己的退稅不夠他們拿來支付不斷增加的利息。

28%的受訪者表示，他們會使用退稅來償還債務；去年的比率為23%。與此同時，只有26%的受訪者表示，今年將使用退稅來增加儲蓄，低於去年的32%。

Bankrate資深行業分析師羅斯曼(Ted Rossman)表示，指望用退稅的錢作為主要的財務規畫工具其實不太明智，儘管這對許多家庭來說仍然是很現實的事。

羅斯曼指出，「過去一年，你以零利率借錢給政府，現在你是在收回你的錢」。

「退稅並不是免費的，」羅斯曼建議國人，「最好調整自己的預扣稅額，這樣就可以從每份薪水中得到更多的錢，並且在納稅時，基本上實現收支平衡」。