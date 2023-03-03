想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

高收益的股息股票是可靠的收入來源。取自pexels

股息股票 (Dividend stocks)是指股份公司在年終結算後，將盈餘的一部分作為股息按股額分配給股東，是一種無論市場景氣好壞(all-weather)的投資工具。在牛市時，股息股票可以通過複利的方式（當股息被再投資時）提高資本回報；在熊市時，這類型的股票可以透過其定期分配來減輕下跌的損失。然而，並不是所有的股息股票都是好買賣。

高收益率的股票（通常是4%或更高）有可能是一個價值陷阱，異常高的收益率可能代表公司的基本面在惡化，長期前景不佳。不過，還是有一些高收益的股息股票是可靠的收入來源，以下為理財網站The Motley Fool作者George Budwell 分析的兩支藍籌股，它們的年收益率分別為5.22%和6.81%。

一、菲利普莫里斯國際 (Philip Morris International)

菲利普莫里斯國際（NYSE: PM）是世界上最大的菸草公司，擁有萬寶路(Marlboro)等知名品牌，商業版圖遍及全世界，並在轉型為「無菸」(smoke-free)企業上取得了重大進展。儘管全球都正展開降低吸菸率的運動，但在過去10年裡，PMI的現金流與它的股價 一直穩步走高。

菲利普莫里斯國際(PMI)在這段期間取得的巨大成功，部分可歸因於降低風險的菸草產品特許經營權。在最近一季，PMI擁有此一高價值產品類別約36%的份額。無菸產品預計將使PMI的成長在未來十年持續保持積極的發展。

股息方面，PMI的5.22%年收益率，約是標準普爾500指數上市股票的平均1.7%收益率的3倍。雖然它86.7%的派息率乍看很高，但PMI的高利潤業務和不斷增長的現金流有助於支應其高額的派息。此外，在過去14年裡，PMI每年都會增加其股息，這個菸草巨頭顯然致力於通過一流的股息來回報忠實的股東。

二、威訊通訊(Verizon Communications)

威訊通訊（NYSE: VZ）是美國最大的電信運營商，但這家電信巨頭的規模和覆蓋率，近期並沒有讓它的股東們獲利。由於屬資本密集型企業，以及來自AT&T和T-Mobile US等對手的激烈競爭，Verizon的債務負擔在2022年底達到1506億美元。這項巨大債務負擔是Verizon的股價在最近一段時間裡陷入谷底的關鍵之一。

不過，還是有理由對Verizon未來的股價表現抱持樂觀態度。除了6.81%的高收益率之外，Verizon的股價僅為上市價的1.1倍，以及低於8倍的延伸市營率(trailing earnings)。對於一支藍籌股來說，是個便宜的估值，特別是對一個已經連續16年提高派息的股票來說。

更重要的是，Verizon應該很快會從其巨大的基礎設施投資中受益。有了頂級的無線網絡，以及帶有內在定價權的規模經濟，Verizon仍有槓杆可以操作，在未來幾年加速成長。