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真的需要備妥100萬元 才能安心退休嗎？

編譯俞仲慈／即時報導
合理的退休金額是多少，理財專家建議應該依照個人狀況予以調整、規畫，而非拘泥於100萬這個數字。取自pexels
合理的退休金額是多少，理財專家建議應該依照個人狀況予以調整、規畫，而非拘泥於100萬這個數字。取自pexels

根據金融顧問公司Western&Southern Financial Group最新的一項調查發現，國人認為平均需要102萬7501元才能退休，但是針對合理的退休金額，理財專家建議應該依照個人狀況予以調整、規畫，而非拘泥於100萬這個數字。

如果退休後打算過著奢侈生活，100萬元可能都不足以應付，但如果打算節儉過日，戶頭裡有30萬元存款就綽綽有餘；設定退休金目標是每個人都應該在退休前準備好，但與其將100萬元作為終極目標，不如先釐清個人財務需求，因為每個人的目標並不同。

理財專家建議在退休前，應多方考慮個人需求並詢問自己以下問題：「要住在哪裡？ 」如果住在房價相對便宜的地區，可能不需要那麼多收入；「會住在什麼樣的房子？ 」「若裁員後收入銳減，將如何維持生計？」若在住家附近擔任志工、和花更多時間陪伴家人，比起出門環遊世界，花費要省得多；「我真的想工作嗎？」 若退休後仍保有一份工作，好處就是減少對退休金的依賴；「我的身體怎麼樣？」如果健康狀況良好，不必像罹患慢性疾病患者那樣需要支付龐大的醫療保健費。

專家表示，如果能提前幾年規劃退休金，聚沙成塔儲蓄100萬元，並非難事。以每年8%投資報酬率(略低於股市平均水準)為例，在42年內不間斷地每月存款300元，就可以存到超過100萬元的存款，屆時再決定是否需要動用此100萬元實現理想中的退休生活。

但不要預設這筆退休金就是最佳目標，因為多數退休人士和多數國人一樣，都忽略2萬1756元的社會福利金，因此為了存到足夠的退休金而延後數年或者更長的時間。 

若社會福利金沒有刪減，可以取代退休前約四成的收入，但是如果退休生活僅靠社會福利金過活，就像減薪60%，也可能無法過上理想生活，而且部分鮮為人知的社會福利金申請管道可以增加退休人士的收入，甚至讓退休人士每年皆有2萬1756元的進帳，可以安心退休，高枕無憂。

退休金 福利 投資

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