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專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

編譯盧炯燊 / 即時報導
保持財務紀律及採取謹慎的退休儲蓄方法，將為退休人士提供更好的生活。取自pexels
保持財務紀律及採取謹慎的退休儲蓄方法，將為退休人士提供更好的生活。取自pexels

踏入退休階段就如人生進入一個新篇章，大多人都期望不用工作也繼續過著裕餘的生活，有足夠的退休儲蓄自然是一椿美事。

然而有財務專家提醒，退休生活的開銷相當於仍在工作時開銷的55%至80%，若要過得更好一點，還要增加6%左右，因此在已沒收入的時候，要作好安排盡量將退休儲蓄延長下去。

金融機構Fidelity的投資總監Beau Zhao指出，每個家庭、每個人的情況都不同，退休時間的長短、消費習慣、旅行計畫、健康狀況以及意想不到的費用等，都有很大差異。這就要根據自己的需要和願望來調整支出。他給出了五個建議作為參考。

首先是交通。當不再工作時，花在交通上的金錢會減少，因此出售不需要的汽車，大大節省汽油費、保險費及維修費，可為退休生活帶來經濟上的好處。而且長者的公共交通折扣無處不在，使用長者公交通行證到處走動是很有意義的。

其次是住房。雖然在晚年時放棄住屋是許多人難以接受，這是自尊及感情上的問題，然而卻是明智的個人財務決定。無論是搬到小房子還是搬到較便宜的地區，減少住房成本對退休儲蓄會有巨大影響。

第三就是醫療保險。老齡化帶來的嚴峻財務現實，是隨之而來且不可避免的醫療保健及保險費用。許多人出於方便保留了多年來的保單，然而必須考慮到這些保險有甚麼是必要，甚麼是不再需要的了。重新評估及放棄不再需要的保險，每年可節省數千元。就人壽保險而言，退休人士若有成年子女及不再有房屋貸款的，應該考慮是否需要這份保單。

第四是外出就餐。吃飯是必須的，但不應該超出預算。外出就餐當然很舒適，但卻是奢侈消費。幾十年來的烹飪，對一些人來說可能已失去吸引力，但對另一些人來說，退休是學習和磨練烹飪技能的時候，同時還能省錢。

最後是衝動購物。在高通膨及高消費的年代，衝動消費往往會佔用大量財務預算，若能遠離它，退休後的生活就會輕鬆很多。

保持財務紀律及採取謹慎的退休儲蓄方法，將為退休人士提供更好的生活。

退休 醫療保險 儲蓄

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