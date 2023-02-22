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直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展

記者顏伶如／即時報導
「市長爭取保證收入」實驗計畫在全美各地出現，這波運動已有100位市長參加，目前正邀請郡縣首長加入。美聯社
「市長爭取保證收入」實驗計畫在全美各地出現，這波運動已有100位市長參加，目前正邀請郡縣首長加入。美聯社

如果你是每月薪水全花光的「月光族」，能有無附加條件的額外現金可拿，將會怎麼做？

哥倫比亞大學(Columbia University)貧窮及社會政策研究中心(Center on Poverty and Social Policy)2020年研究發現，即使為成年人及兒童提供每月僅250元的保證收入，都能讓貧窮率降低40%。

新冠疫情的發生讓美國收入不均的問題攤於陽光下，「市長爭取保證收入」(Mayors for a Guaranteed Income)組織於2020年6月成立，在地方、州以及聯邦層級推動保證基本收入(guaranteed basic income)倡議，如今實驗計畫在全美各地出現。

今日美國報(USA Today)報導，這波運動已有100位市長參加，目前正邀請郡縣首長加入。

「市長爭取保證收入」創辦人是目前擔任加州州長紐森(Gavin Newsom)辦公室經濟機會及流通特別顧問的前加州史塔頓(Stockton)市長塔布斯(Michael D. Tubbs)。塔布斯在史塔頓推出全國首例由市長導的保證基本收入實驗計畫，隨機挑選125名民眾參加，在24個月期間保證每個每月有500元收入。計畫已於2021年2月結束。

根據「史塔頓經濟活力展現」(Stockton Economic Empowerment Demonstration，SEED)計畫報告，民眾收到每月500元收入之後，花費用途包括修車、買食物、繳醫藥費、為孩子買新鞋等。

史丹福基本收入實驗室(Stanford Basic Income Lab)則在全國各地推出類似計畫。

新墨西哥州聖塔菲(Santa Fe)實驗計畫為年收入低於聯邦貧窮標準200%、育有兒女但希望完成學業的年輕家長提供每月400元福利。洛杉磯基本收入保證計畫則在12個月期間為3200人提供每月1000元補助。

保證基本收入是政府直接發現金福利給人民，讓人民基本生活需求能有依靠，不論就業狀況如何。理念構想源於要求種族正義，民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)與非洲裔民眾組成的黑豹黨(Black Panther party)最先提出。

加州 福利 新墨西哥州

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