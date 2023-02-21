報稅季節到 這5種申報軟體幫你省錢省時

善用報稅軟體可以使讓人頭痛的申報流程更簡單、更迅速。取自pexels

又到了一年一度的報稅 季節，多數納稅人提交2022年納稅申報表或延期提交和支付任何欠稅的申報截止日期是4月18日(周二)。但不用擔心，有幾個報稅軟體可以使這個讓人頭痛的流程更簡單、更迅速。

這些軟體提供了易於使用的介面、自動計算和逐步指導，報稅準備軟體還可以讓你保持井然有序、善用扣除額並節省時間和金錢。

自己報稅可能是最大程度省錢的明智之舉，但重要的是選擇適合需要的報稅軟體。

1.Cash App Taxes

Cash App Taxes前身是Credit Karma Taxes，使用完全免費，有沒有任何隱藏費用，甚至包括每次的audit defense也是免費。可以在電腦或手機上使用它，並在幾分鐘內完成存檔。

他們提供最大退款保證，如果將退稅 款存入Cash App帳戶，最多可以提前六天取款。不用支付一毛錢即可自信地提交聯邦和州的申報表。

TurboTax可根據特定需求，提供免費、豪華(deluxe)、高級(premier)和自雇(self-employed)等版本的報稅軟體。它可以搜索350多項稅收扣除和抵免，自動導入加密貨幣和股票活動，並涵蓋出租房屋的收入和支出。TurboTax還可以為自由工作者和小企業主提供指導。

3. TaxSlayer

TaxSlayer是一款僅限線上使用的報稅準備軟體，包括線上方式提交聯邦和州稅所需的所有表格、計算和資源。

TaxSlayer可根據個人的納稅情況提供多種產品選擇，並提供從你的聯邦退稅中扣除服務費用的選項。

另一個選擇是H&R Block，可在任何裝置上準備報稅表，並得到稅務專家的無限制協助。不管是拼車司機還是送餐員？H&R Block 自雇(Self-Employed)軟體可以確保你申請所有扣除額並取回應得的每一塊錢。

為了日後方便，該線上軟體將存儲你的申報單六年，對於喜歡使用桌機電腦的人，甚至提供軟體下載版本。

5. TaxAct

TaxAct提供各種版本的軟體以滿足每個人的需求。可以從線上稅務軟體導入前一年的申報表，並選擇直接從退稅款中扣除費用。

他們甚至提供審計協助，因此您可以高枕無憂，因為你知道如果在提交申報表後的未來三年內很少有機會接受審計，那麼專門的稅務專業人員將處理與國稅局的互動。

以上這些稅務準備服務和應用程式可以滿足納稅人複雜稅務情況的需求，無論是小企業主、自雇者還是有投資收入，都有一個選項可以讓你準確、自信地報稅。

這些軟體公司通常也提供更好的功能和支援，以及與專業稅務人員接觸的機會，讓在提交申報表時需要額外説明和指導的人有另外的選擇。