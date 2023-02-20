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存款搬家賺利息錢 銀行貨比三家不吃虧

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
存款搬家雖然過程讓人很頭疼，為了獲取更高利息，還是值得一試。Getty Images
存款搬家雖然過程讓人很頭疼，為了獲取更高利息，還是值得一試。Getty Images

轉換銀行是一件麻煩事，需要更新所有直接存款、自動付款、訂閱扣款和定期轉帳到其他帳戶的資訊。你將獲得一張新的簽帳卡、帳號和金融機構識別碼(routing number)，可能的話還得下載一個新的、不熟悉的銀行應用程式。雖然過程讓人很頭疼，即使是多年來第一次，為了獲取更高利息，還是值得一試。

儘管聯準會大幅加息，但全國金融機構平均儲蓄利率仍僅為0.33%，透過將資金轉移到高利息儲蓄帳戶(high-yield savings account)，可以獲得10倍或更多的收入。

向小銀行尋求高利息

當聯準會開始提高基本利率以抑制通貨膨脹時，一些銀行跟進，在多年回報微薄之後向儲戶支付更高的利息，但其他銀行則沒有。

每個金融機構有自己的利率水準，但據「紐約時報」報導，一個明顯的趨勢已經出現。儘管聯準會採取了行動，但業務橫跨全國或全球的大型商業銀行並未提高儲蓄利率，因為他們沒有必要這樣做。金融巨頭們現金充裕，根本不需要支付更多的利息來激勵存款。然而，小銀行就不同了。

如果你的存款在一家大銀行裡毫無增長，而利息收入在0.01%-0.23%之間，這顯示他們不在乎你的這筆錢。另一方面，較小的金融機構或線上銀行，則非常想要開拓新的業務，以至於他們願意支付3%、4%或(在某種條件下) 5%的利息來爭取。

為轉換銀行做好準備

轉換銀行可能帶來不小的壓力，要從一家大型商業銀行轉到一家小型金融機構，尤其是網上銀行，許多優惠的利率往往隱而不宣，要有心裡準備面對全新的銀行體驗。需要考慮的事項包括：

1.如何存入現金

2.新銀行ATM的規模

3.沒有分行及面對面的客戶服務、保管箱和外匯服務

4.適應行動支票存款和轉帳等技術

不過，別擔心，有些變化很容易處理。網路銀行不僅提供更高的利率，而且因為人力成本減少，也可能取消帳戶管理費用。

貨比三家，不只比利率

在比較要將錢存在哪家銀行時，當然首先將利率放在首位，但也不要只看利率高低。即使是利息最高的銀行，若其他費用高也會很快抵消高利率的好處，例如每月帳戶維護費、存款和餘額最低限額、透支費用和過多的轉帳手續費等。

事實上，不僅要對儲蓄帳戶保持開放態度，例如，有的銀行提供超過5%的利率——或許是全美最好的，但是Primis銀行的支票帳戶，不收費用還提供不少津貼。

存款轉移並等著獲益

一旦決定將存款搬家，除了開一個帳戶並將資金從舊銀行轉移到利息較高的新帳戶之外，別無他法。需要提供新銀行個人的基本資訊，例如社安號碼、地址、駕照、電話、電子郵件地址等。新銀行將指導您如何進行，有些會使用測試存款來驗證新帳戶。

接著只需關閉舊帳戶，並完成更新所有自動存款、帳單支付、轉帳和訂閱扣款等繁瑣的工作後，就等著看存款慢慢增加了。

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