我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

考量風險與獲利 專家建議8個退休儲蓄最佳存放處

編譯周芳苑／綜合16日電
為了存退休老本，專家建議在獲利和風險間取得平衡。Getty Images
為了存退休老本，專家建議在獲利和風險間取得平衡。Getty Images

把錢投入股市有風險，存到銀行儲蓄帳戶利息太微薄、跟不上物價上漲，為了存退休老本，專家建議在獲利和風險間取得平衡。

專家列出以下八個退休儲蓄的最佳存放處。

一、固定年金(Fixed Annuities)。年金保證收入，類似私人養老金；年金屬於保險，須定期支付保費。退休後由年金帳戶定期匯出款項，如果安排得當，可靠此安度餘生。 固定年金回報率可比高利儲蓄帳戶高100 倍。

二、退休帳戶。提供稅收減免，並可能比儲蓄帳戶賺取更多收入，而且可進行投資，長期投資很可能增值。雇主401(k) 計劃是極佳選擇，2023年度401(k)、403(b) 和其他退休計劃供款上限提高為2萬2500美元；假如雇主不提供 401(k)，可使用個人退休帳戶(IRA)，但供款上限低， 2023年增至6500美元，屆滿50歲為7500 美元。

使用退休帳戶時須選擇「延稅帳戶」(tax-deferred)或「羅斯退休帳戶」(Roth)。多數401(k)和傳統IRA屬延稅帳戶，存入款項可降低該年度應稅收入，日後提領須納稅。

三、羅斯IRA 。存入款項須納稅，提領時不納稅，隨時提領都不必繳罰金。繼承人不必課稅。

四、「股息貴族」(Dividend Aristocrat) 。是標普500指數下至少連續25年發放基本股息且股息年年增加的股票，雖然波動大，仍比大盤穩定。

五、健康儲蓄帳戶 (HSA)。一開始投入款可抵稅，達一定門檻後就可投資，而且收入和利息免稅；提領出來的錢只要用於醫療，任何年齡都免稅，假如屆滿 65 歲還有餘額，HSA 可視同傳統 IRA 或 401k。

六、一般的應稅經紀帳戶。多數退休帳戶有罰款規定，如果想隨時提領而免除罰金，應稅經紀帳戶較適合；應稅帳戶的限制比退休帳戶更少，供款金額、合作的經紀公司都不受限，但沒有稅收減免，投資收入和供款要課稅。

七、國債。美國國債有短期國庫券、債券和票據，買國債等於借錢給美國財政部，財政部稍後將連本帶利還款，迄今尚無國債違約。國債與定存相似，利率通常低於固定年金。

八、房地產。投資房地產可在退休期間提供穩定收入，而且房東可扣除大量租金收入，此外，因出售主要住所而獲利，無需繳納資本利得稅。為使投資組合多樣化，可利用Fundrise 和 RealtyMogul 等眾籌平台，與其他數百人一起投資房地產。

退休 投資 儲蓄

上一則

炭火烤的就是不一樣 這6家連鎖店漢堡排風味佳

延伸閱讀

中國連5月 減持美國公債 規模達1732億美元 創12年來新低

中國連5月 減持美國公債 規模達1732億美元 創12年來新低
1月通膨高於預期 Fed升息壓力加大

1月通膨高於預期 Fed升息壓力加大
專家：聯邦參議員范士丹推禁槍案 卸任前難過關

專家：聯邦參議員范士丹推禁槍案 卸任前難過關
2020年來國債增8兆元 肇因「3大支出」愈來愈龐大

2020年來國債增8兆元 肇因「3大支出」愈來愈龐大

熱門新聞

有些食物即使超過保存期限依然可以食用。Getty Images

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

2023-02-10 10:23
金融詐騙猖獗，每年都導致美國民眾造成巨大金錢損失。Getty Images

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

2023-02-15 10:25
維他命D有助於人們的葡萄糖耐受度及血液對胰島素的敏感度。Getty Images

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

2023-02-14 10:18
從訂房、入住到真正上床休息前，有很多方法可查看床單夠不夠乾淨。取自pexels

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

2023-02-16 10:53
擁有不同銀行帳戶可多方享用不同銀行的優惠。Getty Images

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

2023-02-14 11:08
好市多(Costco)2月份又有新的優惠商品上架。Getty Images

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

2023-02-07 10:46

超人氣

更多 >
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用
索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現
快看世界／淘汰廚師 這家餐廳只有機器人炒菜 會做70道

快看世界／淘汰廚師 這家餐廳只有機器人炒菜 會做70道
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」