投資樂高是門好生意 研究：報酬率勝過股債、黃金

一項研究聲稱，某些樂高積木組或許是最好的投資項目之一。取自lego.com

多數人都想知道，辛苦賺來的錢要投資 在甚麼地方最能穩當獲利？可行的投資途徑包括股票 、貴金屬、房地產、債券 ，甚至最近流行的加密貨幣 和NFT (非同質化代幣)。但你是否考慮過投資樂高？一項研究聲稱，某些樂高積木組或許是最好的投資項目之一。

在一篇名為「樂高：聰明投資者的玩具(LEGO: The Toy of Smart Investors)」的研究論文中，俄羅斯莫斯科高等經濟學院的研究人員提出了樂高產品的正面價值。作者多布林斯卡雅(Victoria Dobrynskaya)和基斯羅娃(Julia Kishilova)指出了樂高積木值得投資的原因，她們表示，樂高的投資報酬率不受市場、價值、趨勢和波動風險因素的影響。

這篇發表在「國際商業與金融研究」雜誌的文章，以1987年至2015年的樂高產品為樣本，發現樂高投資的表現優於大型股票、債券、黃金和其他另類投資，平均報酬率至少為11%（按實際價值計算為8%）。

多布林斯卡雅說，樂高產品的平均年報酬率為10-11%（如果新的產品是在發行市場上以折扣價購買的話，投資報酬率甚至更高），這高於股票、債券、黃金和許多收藏品，如郵票或葡萄酒的收益率。

研究人員檢視1987年至2015年間未開封的2,322套樂高積木，參考初次銷售和線上拍賣交易的資料後指出，某套大型樂高積木在八年內獲得了2,230%的利潤。研究顯示，二手市場價格通常在某套商品絕版後的兩三年內開始上漲，但每年的報酬率差異很大，從 -50%到+600%不等。

最有價值的樂高商品

根據研究，以下是目前二手市場上最昂貴的樂高積木組：

1.「星球大戰」中的千年鷹號 (The Millennium Falcon from Star Wars)

2. 街角咖啡館 (Cafe on the Corner)

3. 泰姬瑪哈陵 (Taj Mahal)

4.「星際大戰」中的死星 II (Death Star II from Star Wars)

5.「星際大戰」的帝國殲星艦 (Imperial Star Destroyer from Star Wars)

多布林斯卡雅說，我們習慣於認為人們購買珠寶、古董或藝術品等物品是為了投資，但其實還有其他選擇，例如收藏玩具；二手樂高市場上已有數以萬計的交易紀錄，即使大部分的金額不高，這也是一個傳統投資者所不熟悉的巨大市場。

多布林斯卡雅補充說，樂高的投資者透過轉售未拆裝的商品獲得高額的報酬率，尤其是限量版或多年以前生產的稀有品；特別是20-30年前生產的商品，勾起眾多樂高粉絲的懷舊情緒，導致價格飛漲。

哪裡可交易二手樂高商品？

如果想出售手上舊的樂高積木商品，可以透過一些線上交易平台，例如BrickLink、Brick Owl、The Plastic Brick，或是eBay等信譽良好的拍賣網站、Craigslist等生活資訊網站，或者可以將它們帶到一家不錯的二手商品店。

在上網拍賣前應該考慮的一件事是，手上樂高商品的保存狀況，這會影響買家願意支付的價格。此外，像 BrickLink和Brick Owl這類的網站會收取少量佣金來促進銷售，因此在這些網站上的交易收入會略微少些。最後，也要對計畫使用的平台進行研究，有助於訂出合適的價格。

哎！現在你可能在懊惱，要是你媽沒有扔掉你的舊樂高積木就好了。