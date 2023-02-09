關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

社安金是退休收入重要來源，然而，並不是所有女性都知道自己權益細節。Getty Images

社安金 是退休 收入重要來源，特別對女性來說。然而，並不是所有女性都知道自己權益細節。

＊退休之後，女性面臨的財務挑戰高於男性

工作年份越長、繳稅越多，社安金計算點數相對較高，領取福利 金自然較多。然而社會安全局(Social Security Administration，SSA)統計顯示，婦女領取的社安金比男性少，但女人卻比男人更長壽。

＊62歲起可以領取部分社安金

只要曾經工作且繳社安稅(social security taxes)至少10年，累計社安金點數達到40點之後，62歲起就可以領取部分社安金。倘若等到完全退休年齡(full retirement age，FRA)，也就是66歲或67歲才開始領取，就能拿到100%社安金。

＊社安金福利不受婚姻限制

配偶如果都曾工作且各自有紀錄，可以分開申領社安金。

＊有資格領取兩種福利者，以金額較多者為主

如果結婚婦女在職場上工作年份較短，仍有資格領取配偶三分之一或一半的社安金。不過，絕大多數職業婦女退休之後選擇領取自己的社安金，因為金額較多。

＊退休後持續工作，社安金恐將少拿

62歲便可申領社安金，如果決定繼續工作，2023年如果工資超過上限2萬1240元，每多出2元收入社安金將減少1元。如果工作到完全退休年齡，2023年達到工資上限5萬6520元後，每多出3元收入社安金減少1元。過了完全退休年齡之後，社安金便不會減少。

＊遺孀可以領取配偶的社安金

60歲遺孀可領已故配偶社安金的71%，屆滿完全退休年齡時可領取已故配偶社安金全額。

＊離婚婦女可能有資格領取前夫社安金

與前夫婚姻維持至少10年，離婚之後目前單身的婦女，依前夫工作狀況而訂，可能可以領取前夫社安金。某些婦女簽署離婚協議時，可能宣告放棄領取前夫社安金，但專家說，社會安全局很少落實這些離婚協議。如果前夫已經過世，離婚婦女如果年齡已滿60歲，身心障礙者則年滿50歲，仍然可以領取已故前夫的社安金。