我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／別過情人節 印度鼓勵國人當天去「抱牛」

喝咖啡對健康有益？專家們又找到更多證據

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

記者顏伶如／即時報導
社安金是退休收入重要來源，然而，並不是所有女性都知道自己權益細節。Getty Images
社安金是退休收入重要來源，然而，並不是所有女性都知道自己權益細節。Getty Images

社安金退休收入重要來源，特別對女性來說。然而，並不是所有女性都知道自己權益細節。

＊退休之後，女性面臨的財務挑戰高於男性

工作年份越長、繳稅越多，社安金計算點數相對較高，領取福利金自然較多。然而社會安全局(Social Security Administration，SSA)統計顯示，婦女領取的社安金比男性少，但女人卻比男人更長壽。

＊62歲起可以領取部分社安金

只要曾經工作且繳社安稅(social security taxes)至少10年，累計社安金點數達到40點之後，62歲起就可以領取部分社安金。倘若等到完全退休年齡(full retirement age，FRA)，也就是66歲或67歲才開始領取，就能拿到100%社安金。

＊社安金福利不受婚姻限制

配偶如果都曾工作且各自有紀錄，可以分開申領社安金。

＊有資格領取兩種福利者，以金額較多者為主

如果結婚婦女在職場上工作年份較短，仍有資格領取配偶三分之一或一半的社安金。不過，絕大多數職業婦女退休之後選擇領取自己的社安金，因為金額較多。

＊退休後持續工作，社安金恐將少拿

62歲便可申領社安金，如果決定繼續工作，2023年如果工資超過上限2萬1240元，每多出2元收入社安金將減少1元。如果工作到完全退休年齡，2023年達到工資上限5萬6520元後，每多出3元收入社安金減少1元。過了完全退休年齡之後，社安金便不會減少。

＊遺孀可以領取配偶的社安金

60歲遺孀可領已故配偶社安金的71%，屆滿完全退休年齡時可領取已故配偶社安金全額。

＊離婚婦女可能有資格領取前夫社安金

與前夫婚姻維持至少10年，離婚之後目前單身的婦女，依前夫工作狀況而訂，可能可以領取前夫社安金。某些婦女簽署離婚協議時，可能宣告放棄領取前夫社安金，但專家說，社會安全局很少落實這些離婚協議。如果前夫已經過世，離婚婦女如果年齡已滿60歲，身心障礙者則年滿50歲，仍然可以領取已故前夫的社安金。

社安金 退休 福利

上一則

全食要求供應商降價 媒體踢爆部分商品價格沒變

下一則

冬天過後繼續吃杏仁 營養師：對皮膚有諸多好處

延伸閱讀

拜登演說脫稿「對嗆議員」 AP分析：像辯論場上較勁

拜登演說脫稿「對嗆議員」 AP分析：像辯論場上較勁
協商債限避談社安金、紅藍卡 兩黨列交換條件

協商債限避談社安金、紅藍卡 兩黨列交換條件
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
「完全退休年齡」後繼續工作 會增加社安金福利嗎？

「完全退休年齡」後繼續工作 會增加社安金福利嗎？

熱門新聞

好市多(Costco)2月份又有新的優惠商品上架。Getty Images

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

2023-02-07 10:46
隨著飆升的通貨膨脹給家庭開支造成嚴重的壓力，消費者比以往任何時候都更在意價格，這給他們充分的理由，重新回歸零售業者的自有品牌。取自Shutterstock

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

2023-02-06 10:21
密西根大學的資料顯示美國人對加工的垃圾食物成癮，參與調查的50歲至80歲的成年人中，有44%的人至少對一種加工食物上癮。Getty Images

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

2023-02-06 10:31
紅龍蝦餐廳以供應價格實惠的海鮮而聞名。取自Shutterstock

怎麼做到的？紅龍蝦餐廳維持高貴不貴的8個原因

2023-02-07 10:34
選擇一些日常生活方式來幫助降低罹患心臟病的風險，甚至可以養成保護心臟的飲食習慣。取自Shutterstock

保護心臟健康5步驟 晚餐早一點吃也有幫助

2023-02-07 10:59
選擇旅遊熱門景點置產，可享有穩定的租金收入。取自Shutterstock

全美5大熱門旅遊景點置產 穩當包租公、包租婆

2023-02-02 10:48

超人氣

更多 >
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
真的親了？吉兒拜登與賀錦麗丈夫國情咨文親吻圖瘋傳

真的親了？吉兒拜登與賀錦麗丈夫國情咨文親吻圖瘋傳
安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」
拜登國情咨文脫稿激情喊話：沒人想跟習近平換位子

拜登國情咨文脫稿激情喊話：沒人想跟習近平換位子
英國首相憶求婚：住不起加州灣區半月灣酒店

英國首相憶求婚：住不起加州灣區半月灣酒店