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薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

記者顏伶如／即時報導
工作收入或事業所得都要繳聯邦稅或州稅，但某種形式的投資收入則屬於免稅收入。取自pexels
工作收入或事業所得都要繳聯邦稅或州稅，但某種形式的投資收入則屬於免稅收入。取自pexels

一般而言，工作收入或事業所得都要繳聯邦稅或州稅，但某種形式的投資收入則屬於免稅收入(nontaxable income)，從報稅角度來看好處多多。特定類型的非工資給付，例如保險或福利金，則屬於免稅(tax-free)。

＊市府債券(Municipal Bonds)

市府債券是最常見的免稅收入投資，利息所得不必繳聯邦稅，發行債券州的居民享有免稅(tax-exempt)。屬於較高等級稅收級距(tax bracket，又稱稅收級別)的高收入族群，市府債券特別有吸引力。舉例來說，所得稅稅率為37%的納稅人，購買獲利率4％的市府債券，換算起來利潤有6.35%，這還不包括享受州稅豁免的部分。

＊長期資本利得(Long-Term Capital Gains)

持有一年以上的長期資本利得，對絕大數投資者來說，稅率為15%，但個人年收入4萬400元以下、夫妻合併年收入8萬800元以下，長期資本利得稅率則為0%。

＊房屋獲利(Housing Profits)

過去五年當中，房屋為主要住宅(primary residence)至少超過兩年，售屋獲利個人可享25萬元免稅額，夫妻則有50萬元免稅額。

＊社安金退休福利(Social Security Retirement Benefits)

絕對多數退休族的社安金都是應稅收入，但如果個人年收入未達2萬5000元、夫妻年收入不滿3萬2000元，社安金便免稅。

＊殘障保險(Disability Insurance)

如果殘障保險保費是個人全額繳交，即使保險是透過雇主購買，保險理賠金便是免稅收入。如果雇主繳付保費，理賠金則為應稅收入。如果保費是勞資雙方合繳，只有勞工自行繳交保費的理賠金屬於免稅收入。

＊員工補償(Workers Compensation)

通常而言，員工補償為免稅收入，但如果員工補償導致社安金或鐵路退休金福利減少，那麼員工補償其中一部分可能被列為應稅收入。領取員工補償時又重返職場上班，補償金也可能變成應稅收入。

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