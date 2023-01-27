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「完全退休年齡」後繼續工作 會增加社安金福利嗎？

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
只要有工作，就要繼續繳納社會安全稅，因此仍然有資格從這些收入中獲得福利。Getty Images
只要有工作，就要繼續繳納社會安全稅，因此仍然有資格從這些收入中獲得福利。Getty Images

雖然傳統上許多美國人將退休年齡設定為65歲，但根據社安局的資料，對於1960年或之後出生的人，「完全退休年齡」實際上是67歲。雖然你也可以提早在62歲申領社安金或推遲至70歲。

還有其他變數可能會讓每個人的社安金福利更加複雜，例如在申請退休後繼續工作，支領的社安金可能會減少，如果賺的錢超過一定的數額，社安金也需要繳稅。所有的問題都可以歸結為：在完全退休年齡後工作會增加社安金福利嗎？

完全退休年齡後工作 可能會增加福利

為了計算退休福利，在完全退休年齡之後工作與之前工作基本相同。畢竟，只要有工作，就要繼續繳納社會安全稅，因此仍然有資格從這些收入中獲得福利。

但只有當收入水準等於或超過最高35個工作年時，實際的福利才會增加。如果收入較少，它們不會影響你的福利，因為SSA是用最高35年的總收入來計算社安金福利。

從這點來看，如果收入不高，從完全退休年齡繼續工作到70歲是沒有意義的，至少從社安金福利的角度來看是這樣。雖然你仍可以擁有賺到的錢，但除非這些年份是在你工作的前35年內，否則社安金福利不會增加。

開始請領後 工作可能會暫時減少社安金額

如果在完全退休年齡之前申請社安金福利但又繼續工作，社安局將會暫時減少你的福利給付。2023年收入超過21,240美元時，每收入2美元，社安金將減少 1 美元。

如果在2023年達到完全退休年齡，而收入在56,520美元以上時，每3美元會減少1美元，直到達到完全退休年齡的月份為止。此後，無論你賺多少，社安金都不會減少。

記住，這些減少只是暫時的。一旦達到完全退休年齡，每月社安金將向上調整以彌補先前所減少的。

收入過多可能會因繳稅而減少淨收入

如果繼續保持高收入水準，雖然可能會增加社安金的給付，但可能也會發現實際上淨收入減少了，因為社安金成為應納稅部分。

如果是以個人身份報稅並且總收入在25,000至34,000美元之間，則社安金最多50%需要納稅。超過34,000美元，則高達85%的社安金將被徵稅。

對於聯合申報者，85%的徵稅門檻為44,000美元，金額在32,000至44,000美元之間，社安金最多50%需要納稅。

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