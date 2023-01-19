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你家網路費被多收了？那些隱藏的「附加費」有貓膩

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
「消費者報告」調查發現，許多電信供應商「耍花招」，讓民眾的網路費帳單居高不下。取自pexels
「消費者報告」調查發現，許多電信供應商「耍花招」，讓民眾的網路費帳單居高不下。取自pexels

你認為自己支付的網路費用太高了嗎？「消費者報告」（Consumer Reports）也這麼認為。該組織的調查人員仔細研究了全美消費者的2萬多份網路帳單，發現許多電信供應商「耍花招」，讓民眾的帳單居高不下。他們呼籲，應針對此一現象進行改革。

如今每個人的日常生活都離不開網路，它已不再是一項奢侈品，或少數人的特權。然而，網路服務的費用讓越來越多的美國人無法承受。「消費者報告」的研究人員調查了全美各地不同電信供應商的網路帳單，發現每個家庭每月平均支出的費用為75元。

「消費者報告」資深政策顧問史旺提斯(Jonathan Schwantes)表示，「這太貴了！」對民眾來說，網路費用是個很大的負擔；而且幾乎沒有人可以清楚說出，提供網路服務的電信供應商該或不該向你收取什麼費用。

史旺提斯說，在調查了全美50州、2萬2千名消費者提交給該組織「為公平的網路而戰」（Fight for Fair Internet）專案的帳單後，發現許多電信供應商透過收取所謂的「附加費」(junk fees)，使人們持續收到高額帳單。

史旺提斯說，這些「附加費」的名目非常「隱晦」的名字，例如「網路基礎設施附加費」（Internet Infrastructure Surcharge）或「技術服務費」（Technology Service Fee），讓人覺得一切似乎合法、或許這是一項政府的費用，「但其實不然」。

史旺提斯說，這些費用或許是合法的，但他認為並不「道德」，是電信供應商用來增加利潤的手段。

該項研究還發現，在收集到的帳單中，不僅涵括各樣的附加費，而且收費標準也因市場而異，當某地區的電信供應商沒有太多選擇時，他們就會任意調高收費標準。在許多情況下，電信供應商也會對相同的方案收取不同的價格。

如何降低網路費，可以嘗試以下四種方法：1.打電話給電信供應商，要求折扣。2.揚言要取消網路服務。3.尋找更便宜的方案。4.網購一些設備，例如數據機，這樣就不必向電信供應商租用。

聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）目前正在調查這些所謂的「附加費」。FTC將這些費用定義為不必要或額外的費用，「除了增加消費者帳單，沒有任何價值」。

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