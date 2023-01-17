彩票頭獎越來越高 2美元搏個發財夢值不值？

獎金高達13.5億元的兆彩（Mega Millions）頭獎上周五(13日)首度在緬因州開出，這是兆彩有史以來的第二高獎金。Getty Images

獎金高達13.5億元的兆彩（Mega Millions）頭獎上周五(13日)首度在緬因州開出，打破「13號星期五」不吉利迷信。這是兆彩有史以來的第二高獎金，也是美國彩票歷史上第四高的獎金。

就在不久之前，另一個破紀錄的兆彩大獎才開出，去年7月下旬，13.37億美元獎落伊利諾州；而就在去年11月，20.4億美元的勁球 (Powerball) 大獎在加州開出，這是美國有史以來最高的彩票獎金。自2021年以來，美國前10大彩票獎金中已有6人中獎。

為什麼彩票獎金越來越高？

經濟學能否解釋這些巨額頭獎的增長？是買彩票的人多了？或者彩票遊戲規則改變？以下是專家說法：

專家說，彩票獎金變高的一個原因是幾年前兆彩的遊戲規則發生了變化。維吉尼亞理工大學經濟學副教授伍騰 (Jadrian Wooten) 在接受「今日美國」訪問時指出，這些更高的累積獎額是設計出來的。

兆彩在2017年重新設計規則。伍騰說，彩票價格從1美元提高到2美元，並且隨著中獎號碼的增加，贏得頭獎的機會減少了，造成更高的頭獎金額。彩票價格上漲，伍騰分析頭獎概率的變化說，有些人可能買得少了，但由於增設了更多的較小獎，也吸引其他人加入。

伍騰說，在2017年之前，前五個數字是從1到75抽出，而兆球是從1到15。規則改變之後，前五個號碼減少為1到70，但將兆球的數字增加到25。伍騰說說，這使得贏得兆彩頭獎的機率從2.589億分之一降低到3.026億分之一。「隨著贏得頭獎的機率降低，每周的彩票收入不斷累積，導致頭獎更高。」

勁球和兆彩的變化：累積獎金越來越高，贏得頭獎的機會更「微乎其微」。兆彩的轉變是在勁球之後，勁球先前曾在2015年做過改變。至今，美國前10大彩票獎金都是在隨後的2016年至2022年間開出的。

聯邦調升利率 、通貨膨脹因素

伍騰和其他專家也還指出，聯準會提高利率，影響了頭獎分年領取的金額。頭獎中獎人可選擇每年領取固定金額，例如周五的兆彩中獎者，13.5億頭獎只會給選擇分29年以上領取的中獎者。多數中獎者都選擇現金支付，周五的頭獎現金約可領到7億2460萬元。

康奈爾大學教授賈斯特 (David Just) 說，當你聽到那個頭獎金額時，這不是人們一般可以獲得的錢...所以多數人選擇領現。但是，如果有人選擇分年領取，並且在中獎當時利率很高，隨著時間的推移，將可領到更多的錢。

維吉尼亞理工大學經濟學助理教授科瓦奇(Matthew Kovach)說，年金期權是通過購買政府債券來支付的。當利率在高檔時，可以用更少的錢來提供未來的大筆支付。

通貨膨脹不會直接提高頭獎的價值，科瓦奇說，但它可能會影響它。除了提高利率以對抗通貨膨脹之外，科瓦奇指出，其他產品的價格已經上漲，而兆彩的成本自2017年以來一直保持不變。

人們為什麼要買彩票？

專家指出，並不是每個人都出於同樣的動機購買彩票。科瓦奇說，許多人購買彩票純粹是為了好玩，和想像可以用獎金來做什麼的樂趣，但有些人這樣做可能是因為他們正在為生活掙扎、想買個希望。

賈斯特還指出了社會經濟因素和趨勢。收入較低的人或經濟有困難的人買彩票，「傾向於以更高的比率一搏，他們不一定會花更多的錢，但他們在彩票上花的錢佔支出的比率更高。在這群人中，他們不是把買彩票當作娛樂，他們是真的希望能贏…希望擁有某種天文數字的財富，或是相當的財富。」

也有些專家質疑彩票的公平正義，研究指出，貧困社區以及有色人種是被鎖定的目標。例如2022年，霍華德新聞調查中心 (Howard Center for Investigative Journalism) 發現，銷售彩票的商店「不成比例地集中在每個州的低收入社區」。CNN報導說，這些社區主要由黑色和棕色人種組成。

什麼導致彩票銷量激增

科瓦奇指出，經濟狀況對彩票銷售的影響存在「混合證據」(mixed evidience)。 例如，在 2008 年，大蕭條期間銷售額下降。但與此同時，一些研究顯示，隨著失業率上升，銷售額「略有增加」。賈斯特表示，經濟衰退時，人們一旦失業，往往會增加購買彩票次數，「這不是唯一的因素」。

而高額彩票頭獎，例如上周五的 13.5 億美元兆彩頭獎，也吸引了很多玩家。伍騰說，隨著累積獎金越來越大，人們肯定會更頻繁地購買更多彩票，這符合基本經濟學。他解釋說，由於中獎的機會如此之低，彩票獎金「需要非常大」才能超過成本。購買者也才能從好玩心理和「假設自己可能中獎」的期待中找到刺激感。

理查惠勒(Richard Wheeler)是彩票應用程式 Mido Lotto 的總裁，曾負責多個州的彩票業務，他指出，隨著累積獎金的增長，參與度「呈幾何級數增長」。惠勒表示，這個時候，銷售額每隔幾天就會翻一番。

2 美元的彩票值一搏嗎？

顯然，對於花2美元購買兆彩或勁球是否「值得」始終存在爭論—特別是因為幾乎不可能將大獎帶回家。

科瓦奇說，想像一下，將Mega Millions的字母寫在一張張紙上，將它們混合起來，然後讓你的貓隨機選字母。你的貓正確拼寫Mega Millions的機率是你獲得大獎的五倍，「與中彩票相比，每個人一生中被閃電擊中兩次的可能性更大。」

科瓦奇指出，買彩票「絕對不是一項好的投資 」。 不過，他說，只要不超出預算，購買 2 美元的彩票可能是「獲得樂趣的廉價方式」。伍騰補充說，重要的是要認識到這些可以讓我們快樂，如果負擔得起，快樂值得花個幾美元，「一切都與適度有關」。

賈斯特則鼓勵人們把花在買彩票的錢，尋找其他投資方式—哪怕是少量的金額。賈斯特說，主要是，彩票行銷在某種程度上是在欺騙你，他們縮短人們對冒險所做決定的時間、在不經思考下便購買彩票。他說，如果你能不斷省下那2美元，就可以用來儲蓄和投資—投資那些對未來真正有用的東西。伍騰建議將錢存入儲蓄帳戶，隨著時間的推移，至少可以賺到利息。