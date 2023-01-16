7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

財經名嘴貝茲克(Ian Bezek) 指出，那斯達克(Nasdaq)指數成員股裡，還是有不少能長期創造龐大財富的企業。Getty Images

股市動盪，難以擇定下手標的嗎？財經名嘴貝茲克(Ian Bezek) 撰文指出，其實那斯達克(Nasdaq)指數成員股裡，還是有不少能為投資 人長期創造龐大財富的廠商；那指裡不光是科技類股，有很多肯定值得添入投資組合。

首先是百事可樂(Pepsico)。百事可樂很少在某一年內竄高，但長期下來，這檔股票 穩定走高，過去十年平均年獲利率近12%，過去50年持續分紅，名列分紅之王股票。今年熊市更凸顯百事可能的獲利能不受衰退及經濟不確定所影響。

其次是盈透證券(Interactive Brokers)，這家折價電子證券交公司服務的客戶，下起零售業者，上至避險基金及註冊顧問業者，服務網遍及全球；透過單一交易帳戶，可購買很多值得交易的歐、亞乃至新興市場如墨西哥股票。營透目前最明顯的魅力在聯準會升息，公司透過邊際融資貸款給客戶的利息也升；此外還有機會替自己的證券投資組合賺取額外的收益。

CSX鐵路運輸公司有在那指掛牌，很多人可能不知道；一些新科技供改善效率、自動化，讓鐵路相形其他運輸模式有競爭力得多，同樣的燃料消耗比公路運輸載貨多得多，碰到通膨及能源短絀如今日，鐵路類股正逢另個黃金時代。

怪物飲料(Monster Beverage)是現代表現最佳股票之一，自1980年代股價 上漲約64000%；直到2004年，該公司股價每股50分，現在已超過100元。這家能量飲公司股價現在並不便宜，但長線投資人可以抱股，原因在公司成長強勁穩定。

中概股近兩年受創極重，但隨著新冠疫情解禁，京東(JD.com)是中國最有前景的電商平台；10月京東本跌到史上最低價，但此後已回血94%，看好它在2023年及以後的表現。

愛德士(Idexx Laboratories)生技公司主要生產治療動物疾病藥品，由寵物到商用禽畜都有，還提供遠端、雲端服務給動物醫院經營業務；長期持有這支股票獲利可觀，在2012到2021年間股價漲了1700%。

最後值得介紹的是英特爾(Intel)這家長期在個人電腦、伺服器市場執牛耳的半導體業者，2021年投資150多億在研發，取得科技及智財優勢，還大舉在亞利桑納及俄亥俄兩州投資在半導體廠，可望由拜登政府的晶片法中受惠。