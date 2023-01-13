獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

理財專家建議選擇較有保障的投資管道，可有效對抗通膨。Getty Images

理財資訊網站MarketWatch彙整多位理財專家意見後，建議幾個較有保障的投資管道，可有效對抗通膨。而就算是物價飛漲，專家提醒，人們仍要準備約等於 3 到 12 個月基本開支的應急金。以下為理財專家的八個建議：

第一，政府儲蓄債券 I Bonds(報酬率6.89%)。依固定利率 和變動通貨膨率綜合推算獲利率，每半年調整一次，是對抗通膨的避風港。

第二，短期美國國債(Short-term US Treasuries報酬率約 4%)。適合為短期目標存錢；目前收益率多半約4%，幾乎無風險。國庫券(Treasury Bills)期限不超過一年，面額通常1000 美元。

第三，TIPS（國庫抗通脹證券，保證獲利 1.125%且本金隨通膨增加）。確保對抗通膨，但由於本金隨通膨增加，產生幻影收入，最好存在稅收優惠退休帳戶裡，以免國稅局視同收入課稅。

第四，高收益貨幣市場(High-yield money market，獲利 3.5% 至 4% )。類似高收益儲蓄帳戶，此外還可直接開立支票和支付帳單，但獲利率無法保證，此外，每月進出帳戶次數設限，利息要繳州和聯邦稅。

第五，定存(CDs，利率2.25%至 4.4%)。利率比高收益儲蓄帳戶高，但帳戶到期前取款須納罰款；報酬保障未必跟上通貨膨脹。利率最高的定存包括第一資本銀行(CapitalOne年利率)4.15% 、金融機構BMO年利率 4.5% 、 Bask Bank年利率 4.03%。

第六，付清高利債務(報酬率至少10%) 。信用卡利率處於歷史高點，提前還清可省一大筆利息支出，而且信用良好，日後借錢利率低，形同獲利。

第七，大宗物資(Commodities，獲酬率不一)。相對有風險，高通膨下，大宗物資往往表現良好；高盛證券(Goldman Sachs)表示，自2020年10月以來，明年多數大宗物資前景最樂觀。

第八，市政債券(Municipal Bonds，獲利超過3%)。對高收入家庭最具吸引力；市政債券收益免聯邦稅，如果在居住州買債券也免稅。目前平均收益率約 3.4%。