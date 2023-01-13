報稅季1月23日開始 6原因恐讓退稅變少

國稅局宣布，今年報稅季將於1月23日(周一）開始。國稅局當日起接受和處理納稅申報。美聯社

國稅局 (IRS)12日宣布2023年報稅 季本月23日開始，國稅局從這一天起受理2022年的税表；由於疫情期間推出的稅務減免，國會在2022年底預算法案決定不再延長，稅務專家指出，許多納稅人今年申報2022年所得稅時，拿回退稅 將比過去幾年少，前幾年有退稅可拿的民眾，今年可能變成欠稅。

今年的報稅截止日為4月18日，因為傳統截止日期的4月15日恰逢周末，17日又是哥倫比亞特區的假期；納稅人2022年的税表、申請延期報稅以及繳納欠稅都要在4月18日前完成，延期報稅的截止日期為10月16日。

稅務顧問羅根(Beth Logan)指出，在所有條件沒有變動的情況下，今年退稅少拿額度可能在數百元至數千元之間，因納稅人個人狀況而有不同，例如是否要求雇主調整薪資預扣所得稅金額、是否已經繳交估計稅款等。

國稅局統計資料顯示，一般民眾2022年個人所得稅平均退稅為3176元，比2021年報稅季節時平均拿到退稅2791元多出14%。

今年報稅季節退稅可能縮水的原因包括：

1.聯邦經濟紓困支票

絕大多數納稅人是以自動入帳的方式，在2021年收到聯邦政府發放的疫情紓困支票，但某些民眾則是等到申報2021年所得稅時，申請每人1400元的「紓困退稅抵免」(recovery rebate credit)，若以四口之家計算，抵免稅額則為5600元，但今年報稅時就不會再有類似福利。

2.州政府的稅務抵免或退稅

2022年裡，十多州為納稅人提供退稅抵免。稅務專家茲丹(Kathryn Zdan)說，加州為數千萬州民發放200元至1050元不等的退稅，這些退稅可能被國稅局認定為聯邦所得稅的應稅項目。

3.慈善捐款抵扣

疫情期間，採行標準扣除額(standard deduction)的納稅人獲得暫時性的特別允許可以抵扣慈善捐款，但這項措施國會決定不予延長。申報2022年所得稅時不再可以申請個人300元、夫妻合併報稅600元的慈善抵扣。

4.兒童抵稅福利(child tax credit)

2022年所得稅申報，兒童抵稅福利將改為17歲以下每名兒童抵扣2000元。相較之下，2021年所得稅申報時則是18歲以下每名兒童抵扣3000元，6歲以下兒童每名抵扣3600元。

5.兒女與被撫養人照顧開銷抵稅

2021年所得稅申報時抵稅額度增加到8000元，今年則回歸到原本的2100元。

6.投資獲利與損失

投資得失可以讓稅務狀況出現極大變動，羅根舉例說，一名客戶2021年在股市賺了8萬元，結果到了2022年報稅季節欠稅1萬6000元。今年1月17日前，還來得及繳交2022年第四季的估計稅款，以免衍生罰金與欠稅利息。

另一方面，投資加密貨幣或科技股票結果失利的納稅人，可以用虧損抵扣投資獲利以及最高3000元的一般收入，抵扣之後可能讓某些納稅人因此拿到較多退稅。

國稅局監督機構「全國納稅人維權組織」表示，由於國稅局增聘數千名新員工，以及民主黨推動的法案為國稅局提供數百億元資金，國稅局往年應接不暇的客服工作今年可望改善。