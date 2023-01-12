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儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

記者胡玉立／即時報導
儲蓄終於累積到一定程度時，優先事項從賺錢轉移到確保自己不會賠錢。取自pexels
儲蓄終於累積到一定程度時，優先事項從賺錢轉移到確保自己不會賠錢。取自pexels

辛苦了一輩子，你的積蓄終於累積到一定程度；現在的優先事項，從賺錢轉移到確保自己不會賠錢。要持盈保泰，有些事情需要先想清楚。

1. 徵求第二意見

儲蓄擁有越多，搞砸後果越大；你的儲蓄需要受到關注。Vanguard研究發現，假設有50萬元投資是你自己管理， 25年內會增長到170萬元；與專業人士合作，25年內會增長到超過340萬元。顯然，從專業人士那裡獲得第二意見不會有什麼壞處。即使你在選擇投資方面不需要幫助，他們也可以幫助你制定計劃、最大化社會保障、保護資產，確保你走在正確道路上，讓你高枕無憂。

2. 用黃金保護你的資產

若你大部分積蓄都投入股市，就會很清楚股市有漲有跌；你無法控制股市或世界經濟，但可以透過擁有其他形式財富來抵消不確定性。最古老、最普遍的對沖工具是黃金；幾千年來一直被用來抵禦各種風險。但也別過火，大多數專業人士建議只將投資組合10%投入黃金。Goldco是值得考慮的公司之一，提供從貴金屬IRA到直接購買貴金屬硬幣條塊。

3. 立即規劃聯邦醫療保險無法支付的醫療費用

根據衛服部數據，年滿65歲者有70%可能需要某種長期護理。聯邦醫療保險(Medicare)並不給付長期護理。即使你已滿40歲，仍有可能在坊間找到長期護理 (LTC) 保險；GoldenCare為大多數人承保LTC保險。

4. 別讓居家修繕耗盡積蓄

即使已為你的房屋和汽車買了火災和盜竊等保險，仍值得考慮安排維修保險。American Home Shield公司是消費者權益保護組織 (Consumer Advocate) 家庭修繕第一選擇；其計劃幾乎涵蓋所有可能出錯的地方如：加熱和冷卻系統、電氣系統、管道系統、廚房及洗衣用具等。

5. 保護自己和你愛的人

人壽保險是好主意，如果發生最壞的情況，失去收入，家人可能無法維生；這就是人壽保險存在的原因。這種財政支持可能至關重要，有助支付葬禮、托兒、上學、還債等費用。Policygenius已幫助超過3000萬人獲得人壽保險。

聯邦醫療保險 投資 儲蓄

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