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冬天是買房好時機？地產專家告訴你這7大理由

記者張聲肇 / 即時報導
地產專家表示，冬天是買房好時機，因為買方稍有優勢。Getty Images
地產專家表示，冬天是買房好時機，因為買方稍有優勢。Getty Images

隆冬買房也是好時機，地產專家告訴你「為什麼」、該注意事項，以及如何取得答案的7大秘密：

首先，買方在冬天稍有優勢，因為房地產市場瘋了好幾年，Realtor.com新聞主編查帕索（ Clare Trapasso）說，冬天淡季裡，看房的人較少，出價稍低或要求條件，賣方願意接受的機會稍微大些。

第二，冰雪封蓋住的游泳池、草地自動噴水口等，功能正常嗎？這些問題的答案，可請管理公司書面提供，春夏庭園的景致，也可請屋主提供幾張照片，以免日後懊悔「沒先看清楚」，忍痛花錢補救。

第三，最後成交前，可要求「再次」檢查全屋狀況。這次，可專注地下室是否有老鼠、蟲蟻不耐寒冷跑來取暖。若有，議價時，你又多了一點助力。若否，搬進來後，就不用擔心會有大自然界的不速之客，把你家當作避寒勝地。

第四，冬天更能看出房子大大小小的問題。例如，房子通風狀況、室內暖氣爐和熱水器，以及室外陽台狀況，會不會不久就要修理，甚至更換？查帕索說，這些問題，寒冬時節更容易看出來。

第五，搬家費也許更省，至少交屋期程可以更順。房地產的交易，冬天不像春夏季那麼熱絡，屋主可能會願意提早交屋，也因為是搬家淡季，和搬家公司、裝修工人議價時，也更有彈性，較易取得更好的價格。

第六，注意房子進出路線有否特別危險的地方。寒冬天氣最能凸顯問題，例如，車道和走道會不會太陡？紐約長島房仲丹飛（Jackie Dunphy）說，很陡的路面，需多用鹽巴和砂土止滑；如果是社區停車場，剷雪由誰負責？這些很實際的問題，正可趁寒冬時節釐清。

第七，整條街的雪，誰來剷除？若你的新家剛好坐落在暴風雪時常光顧的地區，那要先弄清楚，剷雪是市政府的工作，還是居民自己負責？有些街道，公家不負責剷雪，那就要有額外負擔剷雪費的心理準備。

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