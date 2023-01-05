2023年該抱住現金、還是投資股債 專家這麼說

理財專家認為，儘管儲蓄帳戶的利息誘人，但對多數投資者來說，持有現金的理由卻不多。取自pexels

2022年許多人或許都在股票和債券 市場踢到了鐵板，投資 人或許想知道，現金是否是2023年持有的最佳資產。

持有現金，最近變得更具有吸引力，因為在聯準會 (FED) 一連串大動作的升息之後，利率達到15年來最高水準，而FED也尚未有鬆手跡象，可能在2023年進一步升息。這讓現金的獲利更吸引人，某些銀行的儲蓄 帳戶利率甚至超過4%。

根據理財網站The Motley Fool作者亞當．利維 (Adam Levy) 的分析，儘管儲蓄帳戶的利息誘人，但對多數投資者來說，持有現金的理由卻不多。

把握市場時機？

利維說，如果你是一個長期投資者，把握市場時機沒有多大好處。從歷史上看，現金總是拖累報酬率的投資工具。如果希望長期投資能實現獲利最大化，那麼將現金投資於股票或債券，是比較合理的作法。

如果你正等待合適的時機進場，並期望市場將在2023年繼續下跌、能夠以更好的價格入市。利維表示，更好的價格可能永遠不會出現，隨著市場復甦，反而錯失搭上行情反彈列車的機會。利維說，想把握市場最佳時機，也是有成本的，而這些成本往往超過可能的獲利。

利維指出，想預測股市的短期軌跡幾乎是不可能的，然而從長遠來看，資產的價值應該以投資風險相稱的方式增加。與現金等低風險資產相比，股票等風險相對較高的資產帶來的報酬率也較高。因此，長期投資者應儘快將現金轉移到股票上（只要在個人所能承受的風險範圍內）。

誰需要持有現金？

在某些情況下，持有現金對一些投資人來說可能是有意義的。例如退休人士可能希望持有一些現金來支付日常開支，這些現金或許來自於每年年初調整後的個人投資組合。

同樣地，如果有短期儲蓄目標，例如為房子、汽車或面臨職涯轉換，持有現金並不是一個壞主意；但可以選擇一個簡單、利息高的儲蓄帳戶，這樣仍然能收取一些利息。

比現金更好的選擇？

利維說，如果今年希望從投資組合中提取部分變現，這雖然無可厚非，但他個人並不建議。因為即使你的情況是需要持有現金而不是長期投資，依然會有一些更好的選擇。

利維建議，可以向財政部購買短期國庫券 (Treasury bills，簡稱T-bills)，持有時間最短為四星期；更重要的是，國庫券賺取的利息免繳州稅和地方稅，這可能比儲蓄帳戶的利息有更好的報酬，而儲蓄帳戶的利息是要納稅的。

對於那些希望戰勝通貨膨脹的投資人來說，可以投資系列I儲蓄債券。I型債券按通貨膨脹率加上名義利率計價，但必須持有至少一年，如果在五年前兌現它們，需支付三個月利息的罰款。儘管如此，以目前的通貨膨脹率，與任何儲蓄帳戶相比，I型債券可以獲得更好的報酬。同樣的，利息在州和地方是免稅的，唯一的缺點是每人每年的投資限額為10000美元。

因此，即使在有必要持有現金的情況下，通常也有更好的選擇，可以等同把錢放在銀行一樣安全，但卻有更好的投資報酬率。