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健康儲蓄帳戶HSA 2023年不容錯過的退休計畫

編譯周芳苑／即時報導
健康儲蓄帳戶(HSA)原始出發點並不是為退休儲蓄，卻可達到退休儲蓄的效果。Getty Images
健康儲蓄帳戶(HSA)原始出發點並不是為退休儲蓄，卻可達到退休儲蓄的效果。Getty Images

退休存款有多種選擇，雇主提供的401(k)計劃、自行開戶的個人退休儲蓄帳戶(IRA)可享節稅優惠，也可在一般扣稅帳戶中存退休儲蓄。

此外，健康儲蓄帳戶(health savings account, HSA)也是選項之一，很少被人注意或採納。這類帳戶的原始出發點並不是為退休儲蓄，卻可達到退休儲蓄的效果。

HSA 原始目的是為醫療目的預存資金， 但務實來說，人們一旦退休，醫療保健往往成了每月最大支出之一，甚至可能是最大支出。

況且，多年來醫療保健成本穩步上升，未來預計還會持續下去，社會保障福利可能無法充份支應醫療費用，將需要其他收入來源，以確保老來仍可妥善管理醫療費，健康儲蓄帳戶可派上用場。

健康儲蓄保險可圈可點，主要是因為有三大稅賦優惠，除了存入款免稅、投資收益免稅，從帳戶提款時，只要用於合格的醫療保健費用也可免稅。

HSA 提領出來的款項如果不支付醫療費，國稅局不會給予優惠，而且將受罰，一旦屆滿65歲，HSA提領款項不論用途是什麼，都不必繳罰金，但如果是用醫療用途，必須為提領款項納稅，與傳統IRA 及401(k)一樣。

如果醫療保險計劃與 HSA 相容，針對HSA，不僅要註冊，還要存入最大金額； 2023 年，可因HSA帳戶獲最低個人免賠額1500 美元、最低家庭免賠額3000 美元，個人健保計劃自付費(out-of-pocket)最高額為 7500 美元或更少，家庭最高額則是1萬5000美元或更少。

2023 年 HSA 存入款上限取決於年齡和保險範圍，未滿55歲，個人最多可投入3850美元、家庭最多投入7750美元，屆滿55歲，投入款上限上增至4850 美元、8750 美元。

將資金存入HSA 可確保有足夠資金支付醫療帳單；假如年滿 65 歲卻不必動用HSA付醫藥費，仍可視同傳統退休計劃一樣處理HAS帳戶。

儲蓄 退休 醫療保險

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