超過25%退休族生活超支 這6種工作可補貼家用

超過四分之一退休人士生活超支，尤其通貨膨脹率居高不下，實在很難存錢。Getty Images

根據華府智庫員工福利研究所(employee benefit research institute)2022年10月的調查，超過四分之一退休 人士生活超支，尤其通貨膨脹率居高不下，實在很難存錢；不過天無絕人之路，有些工作很適合退休人士，可補貼生活費。

美聯社報導，專家列出以下六種工作可讓退休人士繼續有收入。

第一類：照顧寵物及遛狗。根據線上學習平台 Preply ，以平均時薪看，遛狗是收入最高的副業，而且消費金融專家沃羅奇 (Andrea Woroch) 說，犬類相伴有益健康。

第二類：教學。新冠疫情讓線上教學蓬勃發展，到 Preply 或 Wyzant 等線上輔導網站或 Udemy 線上教學網站開課是不錯的主意，如果有本事，甚至可開設大學程度的課程。諮詢顧問公司Dillon Consulting Services負責人狄龍(Paul Dillon)在杜克大學(Duke University)公共政策學院Sanford School of Public Policy開課教授與退伍軍人有關的議題，每週大約花 5 到10小時備課。

第三類：顧問及自由業。商業融資業者 AdvancePoint Capital 執行合夥人兼行銷長雅克法米(Jacques Famy Jr.)說，從事諮詢顧問可透過某家公司、也可自己開業獨立運作。

第四類：為社區服務。例如在學校裡偶爾擔任代課老師，流感季機會特別多。密歇根大學英語協會(Michigan College English Association)主席海勒(Janet Heller)說，許多中小學(K-12 )學校可藉重退休人員的才能，諸如警衛(crossing guard)、體育助理教練、課間監督員等，可主動聯繫當地學區，看看有哪些兼職名額。

第五類：提供住房。如果有額外房房間或者住在吸引遊客的地區，可靠著提供住房獲取收入；如果要長期外出，不妨考慮請物業經理代管租金 。

第六類：報稅 或簿記(bookkeeping)。對於有稅務經驗的人來說，報稅是很好的工作機會，也可參加稅務準備課程，取得進入大稅務公司的機會；如有財會背景，可擔任簿記工作。 需要金融知識的工作確實要有相關經驗。