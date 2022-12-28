把握年終最後幾天節省聯邦稅 專家提供這5招

利用歲末最後幾天採取行動，可參考專家建議降低聯邦稅。取自pexels

年底過節期間，與親朋家人歡喜團聚之餘，不妨也思考報稅這件事，利用歲末最後幾天採取行動，降低聯邦稅。

今日美國(USAToday)彙整專家意見，提出年終節稅訣竅：

第一招：認賠賣股票 。資本虧損可折抵應稅所得，每年最多可抵3000美元；但這只適用於應稅帳戶，個人退休 帳戶(IRA)、任職公司的 401(k)退休計劃和其他避稅帳戶中的投資損失不能折抵。此外，即使虧本出售股票等資產，只要本人或配偶在出售前後 30 天購買相同或相似證券，將無法申請折抵。

第二招：捐款或認列費用以便逐項扣除。國會幾年前將標準扣除(standard deduction)變得比以往慷慨得多，採用逐項扣除(itemize deduction)相對不易，地產稅、州稅及地方稅、房貸利息、慈善捐款是逐項扣除的要項，金額加總起來須超過一定門檻才值得逐項認列，單身與已婚夫婦的門檻各是1萬2950美元、 2萬5900美元，如果達不到，採用標準扣除較划算。

如果想採逐項扣除，可集中某年向慈善機構捐款、隔年減少或不捐；對小企業主來說，應在年底前盡可能增付可抵稅費用如水電費、辦公用品或其他設備。

第三招：將IRA帳戶資金捐給慈善機構。年滿70歲半、不必靠IRA帳戶支應生活費便可考慮這麼做，從 IRA 提取的錢不計入調整後總收入，有助控制醫療保險保費、讓更多社安金免稅，而且捐款可被計入最低提款額(required minimum distribution ,RMD)。每年最多可捐贈 10萬美元。

第四招：確保未短繳稅款，以免下次報稅衍生利息和罰款。理財業者Baird Wealth Strategies 註冊會計師克萊爾(Kelsey Clair)提出檢視原則， 2021 年預扣稅款至少是上年度稅款 100% ，如果調整後總收入超過 15萬美元，該比率升至 110%。 欠款少於 1000 美元，應不會被罰款。

第五招：將401(k)資金轉入羅斯IRA帳戶(Roth IRA)。從羅斯帳戶取款通常不納稅、沒有最低取款額要求，還可隨時間增值、免稅，但轉帳金額須在轉帳當年納稅，會馬上產生財務影響。