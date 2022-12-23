2023年報稅季 留意這5項新的變化

報稅季即將來臨，了解2023年報稅的新變化，對新的一年家庭預算和退休計畫存錢很重要。取自pexels

報稅 季即將來臨，了解2023年報稅的新變化，對2023年的家庭預算和退休 計畫存錢至關重要，以下是新報稅季的五個主要變化。

一、國稅局每年都會對聯邦稅率根據通膨進行調整，由於通膨率創下40年新高，2023年的調整尤為重要。

所得稅的稅率為累進制，收入越多稅率也越高。收入1萬1000元以下的個人報稅者，稅率為10%，1萬1000元以上是12%，4萬4725元以上為22%，9萬5375元以上是24%，18萬2100元為32%，23萬1250元以上為35%，57萬8125元以上是37%。如是夫妻共同報稅，每個收入段的稅率將翻倍。

二、抵稅額也根據通膨進行調整，2023年報稅季的抵稅額增加900元至1萬3850元，夫妻共同報稅增加1800元至2萬7700元，戶主的抵稅比2022年增多1400元至2萬800元，65歲以上和盲人可根據報稅身分而申請更多抵稅。

三、為因應通膨，國稅局調高了退休帳戶2023年的存入上限，包括401(k)和個人退休帳戶(IRA)。401(k)、403(b)、多數457計畫以及聯邦節儉儲蓄計畫的存入額，都提高2000元至2萬2500元，50歲以上者是提高7500元。IRA的存入額提高500元至6500元，包括傳統IRA和羅斯(Roth)IRA。

四、中低收入 者可繼續參加所得收入低稅計畫(EITC)，以減輕稅負和增加退稅。符合條件的無子女家庭，EITC可最多抵稅600元，有子女的家庭抵稅更多，單子女的家庭抵稅3995元，兩個子女是6604元，三個子女以上家庭的抵稅從2022年的6935元增至7430元。查閱國稅局應用程式的EITC信息，可知道是否符合EITC抵稅以及抵稅多少。

五、「退休儲蓄存款抵稅」(Retirement Savings Contribution Credit)計畫，也可幫助中低收入者降低稅負，最多減稅是存入額的50%。可抵稅的個人存入額增加2500元至3萬6500元，夫妻共同報稅增加5000元至7萬3000元。收入2萬1750元以下的個人和4萬3500元以下的夫妻，抵稅最多為退休存入的50%。