就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

聯邦醫療保險(Medicare)為全國6400萬老年人提供可負擔健保，但Medicare並非承保所有醫療服務。張浩正 / 攝影

聯邦醫療保險 (Medicare)為全國6400萬老年人提供可負擔健保 ，是許多人的唯一保險，但Medicare並非承保所有醫療服務，以下是有需要但Medicare不承保的服務。

一、長期護理

長期護理是為有需要的人提供日常生活服務，如洗澡、穿衣和餵食，因此被視為個人照顧而不是醫療護理，不在普通Medicare的計畫A和計畫B之內。但普通Medicare承保部分長期看護服務，如在專業護理系統住院(20天內免費)、居家看護和臨終關懷。

私營的Medicare優勢計畫和Medigap提供長期護理，但條件和費用差異大，購買前需與保險公司仔細諮商。

二、助聽器

普通Medicare不承保助聽器及其檢驗配戴，因為助聽器是價格低的普通用品，故費用須個人承擔。但Medicare優勢計畫有時承保助聽器，Aetna保險公司還承保檢驗配戴，並為助聽器打折。

三、牙醫保健

普通Medicare不承保看牙醫等牙科保健，但也有例外，Medicare計畫A和計畫B有時承保看病時發生的與牙科保健相關的費用，如頜骨重建術或大手術 前的拔牙。

部分Medicare優勢計畫承保牙科健保，許多老年人負擔得起的牙科保健計畫也可選擇。

四、視力保健

普通Medicare承保白內障手術等，但不承保常規眼科檢查和配眼鏡，這些費用需個人承擔。部分Medicare優勢計畫提供眼科護理保健。

五、海外看病

普通Medicare不承保在海外旅行發生的醫療費，但Medigap計畫可承擔最多80%的海外醫療費，但自付額仍需支付，而且不能超過保險計畫的上限。

六、足疾

普通Medicare承保某些足疾就診，但需在Medicare計畫A和計畫B的範圍內，包括住院期間的足疾治療和看足科醫生以診治某些足疾，兩者都有自付額，2022年的自付額是計畫A為1556元，計畫B為170.1元。

七、腰疼護理

Medicare只承保脊椎的必要治療，如脊椎受傷和脫位，但不包括按摩等。Medicare計畫B可承保脊椎就診的80%，個人承擔20%，還要交自付額。

八、處方藥

普通Medicare不承保處方藥和住院外的藥物，參加Medicare計畫D可承保處方藥。

九、自付額與共付額

無論任何健保計畫都有自付額(Deductibles)與共付額(Copays)，許多人是通過Medigap和補充保險計畫管理自付額與共付額。