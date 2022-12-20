年底前5步驟財務總體檢 2023年錢景可期

歲末之際可全盤檢視個人的財務現況、找出並著手調整需要改進的地方。取自pexels

2022 年就快結束，除了熱切期盼佳節到來，也可趁著新舊年交接盤整理財計劃。坦誠全盤檢視財務現況、找出並著手調整需要改進的地方，新的2023年財務榮景可期。

專家建議採取以下五個步驟：

第一步：查看儲蓄 帳戶年收益率(APY rate)。聯準會不斷升息，各銀行紛紛針對高收益儲蓄帳戶提供高利率 ，此刻正是檢視儲蓄帳戶年收益率或利率的最佳時機。假如利息收入遠低於目前行情，該更換銀行或在同一家銀行裡更換帳戶。

第二步：提升財務安全。無論使用銀行行動應用程式或者銀行網站，都該花點時間查看帳戶的安全設定，必要時更改密碼、安全提問等資訊甚至用隹重身份驗證機制，力求帳戶安全牢靠。

第三步：將暫時用不到的資金挪到儲蓄帳戶。趁著年底查看一下，支票 帳戶裡的錢是不是太多了些？ 專家建議不要把所有暫時不用的錢全部留在支票帳戶，應該轉入儲蓄帳戶賺取利息，不要平白讓免費利息收入流掉，在物價飛漲之際，利息收入就算只是多一點，都大有幫助。

第四步：檢視銀行帳戶明細表。梳理 2022 年帳戶明細表是個好主意，可鑑往知來，思考新的一年中可調整哪些消費習慣、並調整預算；還可查看是否支付了不必要的額外費用，諸如每月的帳戶維護費、自動提款機跨行提款費用，找出花費漏洞並加以調整，可為來年省不少錢。

第五步：增加儲蓄帳戶自動存款金額。設定儲蓄帳戶自動存款有助於確保實現年度儲蓄目標；也許原本已持續儲蓄，但有能力提高存款額，不妨趁現在調整自動存入金額、加速儲蓄，存款本金和利息雙雙增加。

年底是自我檢討的絕佳時機，而且改變財務狀況永遠不嫌晚，無論是剛踏出社會、正值壯年或者已步入老年，只要採取行動調整理財劃，任何變化累積起來都會大不同。