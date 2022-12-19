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買康斗輕鬆圓擁屋夢 行家傳授購買訣竅

記者張聲肇 / 即時報導
康斗公寓（condo）較獨立屋便宜也易維修，適合想圓「擁屋」夢的人，當作進入房市的起步。 Getty Images
康斗公寓（condo）較獨立屋便宜也易維修，適合想圓「擁屋」夢的人，當作進入房市的起步。 Getty Images

康斗公寓（condo）較獨立屋便宜也易維修，適合想圓「擁屋」夢的人，當作進入房市的起步。買康斗有訣竅，且聽行家怎麼說。

首先，考慮你要的生活型態。如果你不喜歡除草剪枝、沖洗車道，也不想花5000元換屋頂，康斗屋就適合你。反之，若對大庭院的想望重於維護它的時間精力，那就不如選擇任何非康斗的住宅了。同理，不喜歡和鄰居分享樓層、天花板和牆壁的話，也不要考慮康斗。

第二，決定要買康斗住宅後，最好找位熟悉這市場的仲介，因為專業房仲不但可以幫你搞清楚很重要的住宅管理條文，也可提供目標公寓的財務、結構、基礎設施的資訊，包括住民之間是否有尖銳對立的狀況，甚至將來出售價格行情，都可分析給你知道。當然，也可自己親訪「未來鄰居」及管委，做第一手考察。

第三，看看自己需要哪些附帶設施。有些公寓住宅只提供剷雪等公共設施服務，有些有健身房、室外烤肉架，甚至更高級的休閒娛樂設施。這些都可列入你個購屋要求清單，拿給仲介。

第四，找聯邦住宅局（Federal Housing Administration, FHA)）核可的康斗下手，這事關你是否能以較優條件拿到房貸，因為銀行也會看某康斗區的開發、建築及經營紀錄，考慮貸款給你的條件。住宅局的網站就找得到這項資訊。

第五，研究一下哪家物業管理公司負責維修。如果由差勁的管理公司維修，繳了一筆管理費，「享受」到破破爛爛的附加設施，未免冤枉了這筆錢。這不但會影響日後轉賣的價格，還可能進一步推高管理費。

第六，問清楚管理委員會收費的詳情--管理費包括那些大樓維修項目？每年漲幅多大？住戶守則也要問清楚，包括幾點以後不得有噪音？預借使用公共區的辦法為何？甚至住戶申訴如何處理？這都有助你在新居過得舒坦些。

第七，大樓是否有正在進行的「特案」？也要弄清楚，因為，譬如未來12個月要住戶換新窗戶，就可拿來和賣方談判稍降總價，否則般進來不久就要付出大筆的修繕費。請對方提供前3年的管理費收據，就可預判會不會有意外支出。

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