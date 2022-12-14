2023年這10張返現信用卡 可以讓你省不少

物價飛漲時代，使用信用卡消費，若能夠返還小部分現金也不失為省錢之道。取自pexels

物價飛漲時代，使用信用卡 消費，若能夠返還小部分現金也不失為省錢之道。目前許多信用卡都可依根據消費種類，就餐飲、旅遊、日用雜貨等項目提供1% 到8%不等的返現福利。理財網站GOBankingRates分析了各家信用卡資料，依年費、年利率 、辦卡獎金、持續獎勵、可行性、兌換選項等進行評比，挑選出2023年10家最佳的返現信用卡。

1. 大通銀行的自由無限卡 (Chase Freedom Unlimited)

推薦理由：大通銀行的自由無限卡沒有年費，並在現金返還上表現出色。旅遊消費可獲得5%的無限獎勵，餐飲和藥妝消費可獲3%獎勵，其他消費也可獲得1.5%的無限獎勵。沒有最低兌換金額限制，獎勵積分不會過期，可以將積分兌換為現金、禮品卡或透過Ultimate Rewards網站從事旅遊消費。此外，在前三個月消費500美元後，可獲得200美元的現金獎勵；此外，持卡第一年的日用雜貨支出若超過1萬2千元（不包括 Target 和沃爾瑪），便可獲得5% 的返現優惠。

2. 第一資本儲蓄 獎勵卡 (Capital One SavorOne Rewards)

推薦理由：第一資本儲蓄獎勵卡對經常在餐飲、娛樂、串流媒體和日用雜貨上消費的人來說是個不錯的選擇，因為可以在這些類別的消費獲得無限制的3%返現。透過 Capital One Travel網站預訂酒店、租車，還可獲取5%的無限制返現現；在Uber和Uber Eats消費還可獲得10%的返現；此外，在2024年11月14日之前享受免費的Uber One會員服務。在其他消費支出上也可獲得1%的返現。第一資本儲蓄獎勵卡沒有年費。該卡並提供前15個月0%初始循環利率 (0% Intro APR)，之後年利率為17.99% - 27.99%；前15個月的轉帳金額，須支付3%手續費。前三個月內消費500 美元，可獲得200美元的返現獎勵。

3. 美國運通藍色現金首選卡 (American Express Blue Cash Preferred Card)

推薦理由：美國運通藍色現金首選卡的全面優惠讓人印象深刻，對新開卡者在雜貨、串流媒體、汽油和交通費用的高返現率也讓人難以置信。每年在超市消費金額達6000美元，便可獲得6%的返現（然後是 1%），在美國超市，訂閱串流媒體可獲得6% 的返現，加油和交通運輸消費可獲3%返現，其他消費為1%。這張卡年費為95元 (第一年免收)，但若每周在日用雜貨上花費30.44元，獲得的返現金額即超過年費。另一個返現金優惠為，新卡前六個月內消費3000元，便可獲得250元的積分。

4. 大通銀行自由Flex卡 (Chase Freedom Flex)

推薦理由：大通銀行自由Flex卡沒有年費，並在返現上具有較大靈活性，可以每一季選擇不同獎勵類別來提高返現金額。透過大通終極獎勵網站的旅行消費的返現為5%，餐飲和藥妝消費為3%，其他消費為1%。積分可選擇現金返還、禮品卡或旅遊優惠，並永遠不會過期。此外，前三個月消費500元後，可獲得200元的現金獎勵，第一年日用雜貨消費（不包括Target和沃爾瑪）達12000元可獲取200元的返現。

5. PN現金獎勵Visa卡 (PNC Cash Rewards Visa)

推薦理由：PNC現金獎勵Visa卡沒有年費，是張可靠的現金返還卡。在任何地方消費都可獲得至少1%返現，但特殊類別消費的較高額返現，才是此卡亮點。例如加油可獲4%返現，餐飲可獲3%，每年雜貨日用品消費8000元可獲2%返現 (其後為1%)。此外，該卡並提供前12個月的0%初始循環利率，之後年利率為16.24% - 27.24%

6. 美國銀行定製現金獎勵信用卡 (Bank of America® Customized Cash Rewards Credit Card)

推薦理由：美國銀行定製現金獎勵卡是無年費返現卡的絕佳選擇。可以在個人選擇的消費類別中獲取3%的返現，在日用雜貨和賣場消費時自動獲得 2%返現（每季3%和2% 返現類別最高可達2500元），其他消費為1%的返現。開卡後90天內，消費滿1000元，便可獲得200元的線上現金獎勵。該卡並提供前18個計費周期的0%初始循環利率，之後年利率為17.74% - 27.74%。

7. Discover it返現卡 (Discover it Cash Back)

推薦理由：Discover it返現卡不收年費，是張發行廣泛的返現卡，並具有獨特的優惠。對於新開卡者，在第一年Discover 將自動提供所有消費的返現優惠，而且沒有最低或最高限額，因此返現潛力無限。每一季還可視個人消費習慣，選擇不同類別獲取5%的返現，其餘消費為1%。此卡並提供前15個月的0%初始循環利率，之後年利率為15.74% - 26.74%。

8. 美國運通藍色現金日常卡 (American Express Blue Cash Everyday Card)

推薦理由：美國運通的藍色現金日常卡是在獎勵、新開卡及初始循環利率上，都有不錯的表現。首次持卡者將有機會獲取250元的獎金。持卡前6個月內消費滿2000元，便可獲得100元獎勵；使用PayPal購物，還可以獲取150元的返現。超市購物、線上購物、加油都可獲得3%返現。在每個消費類別中，每年的6000元金額可獲3%返現 (其後為1%)。此卡提供前15個月的0%初始循環利率，之後年利率為17.74% - 28.74%。

9. BMO哈里斯銀行返現萬事達卡 (BMO Harris Bank Cash Back Mastercard)

推薦理由：BMO哈里斯銀行返現萬事達卡沒有年費，並在某些消費類別具有出色的返現優惠。每月使用該卡支付帳單時，可在串流媒體、有線電視、網路服務上獲得5%返現。加油、日用雜貨每季消費的2500元可獲3%返現，其他消費可獲1%。新開戶者三個月內消費滿2000元，可獲200元的返現獎勵。此卡提供前12個月的0%初始循環利率，之後年利率為17.24% - 25.24%。

10. US銀行現金+信用卡 (U.S. Bank Cash+ VISA Signature)

推薦理由：US銀行現金+信用卡沒有年費，在彈性選擇返現類別上表現出色。消費者每季可選擇兩個類別，合計消費滿2000元便可獲得5%的返現，一個日常類別（如加油、電動汽車充電站、日用雜貨或餐飲）可獲得2%返現，其他消費為1%。新開戶後120天內，在符合條件的類別中消費滿1000元，便可獲得200元獎勵。該卡並提供前15個計費周期的0%初始循環利率，之後年利率為17.49% - 27.49%。