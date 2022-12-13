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投資全美這12處湖邊小屋 搶進度假商機

編譯周芳苑／即時報導
購買湖邊小屋分食度假商機，已成受歡迎的房產投資。Getty Images
購買湖邊小屋分食度假商機，已成受歡迎的房產投資。Getty Images

全美約有48萬多個湖泊，很多人喜歡湖邊度假，購買湖邊小屋分食度假商機，已成受歡迎的房產投資。

度假租賃業者 Evolve 列出2023年湖邊小屋最佳選購地點。主要考量房價中間值、年度支出預估、全美湖濱度假勝地租賃績效指標。

1.紐約上州薩拉納克湖(Saranac Lake, 房價中間值25萬餘美元、潛在年租2萬5294美元)。房價不貴、報酬率高，被列首選。緊鄰若干湖泊、有文化景觀，全年都有得玩。

2.密蘇里州布蘭森(Branson，房價中間值23萬餘美元、潛在年租近2萬美元)。適合全家出遊。

3.明尼蘇達州布雷納德湖 (Brainerd Lakes，投資回報率約5%、潛在年租2.7萬餘美元)。又稱「萬湖之鄉」(Land of 10000 Lakes)，水上運動和釣魚最受歡迎，另有七個專業高爾夫球場。

4.密西根州特拉弗斯城(Traverse City，房價中間值42萬餘美元、潛在年租近3.35萬美元)。被稱為世界櫻桃之都，近葡萄園、釀酒廠。

5.維吉尼亞州史密斯山湖(Smith Mountain Lake，房價50萬到100萬美元、潛在年租3.3萬美元)。維州財產稅低、風景美。

6.德州格蘭柏里湖(Lake Granbury，房價中間值39萬餘美元、潛在年租2.5萬餘美元)。達拉斯居民喜歡到此享受歷史風貌和戶外活動。

7.賓州波科諾湖(Pocono Lake，掛牌價近28萬美元)。深受紐約人喜愛，距曼哈頓2小時車程，全年有戶外活動。

8.田納州諾里斯湖(Norris Lake, 房價不到50萬美元，潛在年租2.7萬美元)。有20個碼頭。為該州第二大湖區房產市場。

9.密蘇里州歐扎克湖(Lake of the Ozarks，房價中間值略低於34.5萬美元)。鄰近有小鎮和各式休閒，四季有得玩。

10.新罕布什爾州吉爾福德(Gilford，房價中間值近52萬美元、潛在年租3萬美元)。典型的新英格蘭湖泊小鎮，冬季可滑雪。

11.亞歷桑納州哈瓦蘇湖城(Lake Havasu City，房價中間值約50萬美元)。深受加州、亞利桑那和內華達州遊客喜愛。

12.加州大熊湖(Big Bear Lake, 房價中間值64萬餘美元)。四季皆宜，全年吸引鳳凰城和拉斯維加斯遊客。

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