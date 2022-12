星巴克禮品卡被指是另一種騙局，為什麼？

星巴克禮品卡一直是各種節日頗受歡迎的禮物。取自Shutterstock

星巴克 禮品卡頗受消費者歡迎,但美食網站Eat This, Not That! 記者約翰.安德勒 (John Anderer) 卻指出,星巴克禮品卡就像另一種騙局,為什麼?安德勒說,許多人可能不相信有鬼魂,但星巴克的財務肯定相信,星巴克今年的收入中,有超過2億美元要感謝一大群「幽靈」客戶從未使用的禮品卡。

不論是作為公司贈品、聖誕禮物或是日常餽贈,每個人都曾經擁有過星巴克的禮品卡,但令人驚訝的是,但卻有很大比率的人會忘記去兌換他們的「咖啡 現金」。

安德勒指出,星巴克在2022年收入,其中來自未兌換的禮品卡金額突破紀錄,創下2.127億元新高,這筆不小的數目可能被放在皮夾內、或藏在沙發墊下。

值得注意的是,近年星巴克的這項金額不斷增加。2021年,星巴克宣稱未兌換的禮品卡金額為1.8億元;2019年,星巴克的這項收入為1.408億元。相較於2022年,咖啡巨頭未兌換的禮品卡金額整整增加了51%。

安德勒表示,星巴克禮品卡一直是各種節日頗受歡迎的禮物,所有顧客在節日季約支出數十億元來購買星巴克禮品卡,這個金額不斷增加,而且似乎成為一種送禮趨勢。上個月一個名為戰略組織中心(Strategic Organizing Center, SOC) 的勞工聯盟投訴證券交易委會(SEC),指控星巴克這項收入對整體獲利率的影響。

SOC是由不同工會組成,居間推動星巴克勞工組織工會,而星巴克一向不支持員工組織工會。SOC質疑,星巴克未揭露利潤增加原因,可能歸因於未使用的禮品卡。因為新冠疫情造成大量禮品卡未曾被使用,例如許多人很難到當地的星巴克門市消費並使用禮品卡。

SOC也質疑,星巴克應該每一季報告這些未兌換禮品卡的金額,自2018年以來星巴克便不再這樣做了。與此相關的是,同年,星巴克開始將這項金額歸類為「收入」而不是「淨利」。SOC認為,這些變化對投資 者是不公平的,聲稱如果不是因為這些收益,星巴克在2019年和2021年都將達不到投資者的預期。

總而言之,禮品卡業績對星巴克來說肯定是一大支柱。去年,消費者在星巴克禮品卡上投入了 135 億美元,到 10 月 2 日財報年結束時,這些卡仍有 15 億美元未使用。

星巴克禮品卡永不過期,儘管如此該品牌聲稱,根據歷史紀錄,這些無人兌換的金額中一部分永遠不會被使用。安德勒表示,隨著時間推移,與未使用的儲值卡一樣都被確認是未兌換收入。根據星巴克最新年度報告,這些未兌換的禮品卡或儲值卡模式因市場而異。

以上這些事實是否意味著消費者應該將星巴克禮品卡從今年的假日購物清單中刪除?安德勒說,這倒未必,但可以提醒親友在明年情人節前使用他們的禮物。